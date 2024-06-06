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大陸 大陸焦點 特派現場

5歲女童跳舞「練1動作」意外摔倒成癱！脊隨損傷終生無法站起身

大陸四川省廣安市一名7歲女童小雨，在2年前到當地一家培訓機構學舞蹈，沒想到在練習「下腰」動作時意外摔倒，導致脊髓損傷，永久無法站立。（圖／微博）

▲5歲女童在練習「下腰」動作時意外摔倒，導致脊髓損傷，永久無法站立。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸四川省一名7歲女童在2年前，5歲時在當地一家培訓機構學舞蹈。沒想到某天她在練習下腰時意外摔倒，導致她的脊髓損傷，再也無法站起身。雖然，當時法院判定業者必須賠償210多萬元人民幣（約新台幣935萬元），但至今女童一家人只獲得了20萬人民幣（約新台幣89萬元）的賠償，讓父母相當無奈。

根據陸媒綜合報導，大陸四川省廣安市一名7歲女童小雨，在2年前也就是5歲時，到當地一家培訓機構學舞蹈。沒想到某天在練習「下腰」動作時，意外摔倒，送醫之後被診斷為脊髓損傷，永久無法站立。

之後小與父母將此事告上法院，法官認定小雨「脊髓損傷」與舞蹈學習行為之間存在因果關係，且為完全因果關係。因此最終判定涉事業者必須賠償210多萬元人民幣。

但小雨的父母近日向當地媒體爆料，指出雖然法院判定業者必須賠償210多萬元，然而2年時間過去，一家人至今只拿到20萬元人民幣的賠償。而在小雨癱瘓後，大小便失禁，隨時需要有人護理，平時還要做康復訓練，因此需要花費相當龐大的費用。

小雨爸爸也表示，他們先前有跟法院申請強制執行，但當事人名下無更多財產可供執行，讓一家人對此相當無奈。

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