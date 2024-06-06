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大陸 大陸焦點 特派現場

超噁！陸小學生流行養「爆炸臭水」　分享嘔吐成分表

▲▼ 大陸小學生「養臭水」 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸小學生最近流行愛好「養臭水」，口水、牛奶、蟑螂、蒼蠅等製作成液體，「臭水」甚至還在教室爆破，或是讓其他同學噁心嘔吐，成為十分奇怪現象，讓學校相當頭疼。

綜合陸媒報導，近期各省部分學校小學生流行「養臭水」，學生把各種過期的、廢棄的液體、原材料收集起來，加水後放入瓶子「養著」觀察。

噁心一點內容甚至加入口水、牛奶、蚊子、蒼蠅、老鼠屎...等，只要是奇怪的物品都能加入液體中，最終目的就是期待瓶身炸開，而後臭味彌漫整個教室。

▲▼ 大陸小學生「養臭水」 。（圖／翻攝 網易）

▲ 小學生分享「養臭水」成分表 ，最終目標就是等待爆炸。（圖／翻攝 網易）

小學生們還在網路上分享自己「養臭水」心得，以及各種材料表，這些令人作嘔的原料混合制成液體，有很大概率會爆炸。

有些學生放在教室或電腦教室等「臭水」發酵，靜待瓶身爆炸，汙穢液體直噴天花板、臭氣沖天，教室在一段時間臭得不能用，甚至還引起十幾名同學惡心嘔吐。

孩子們奇怪的流行，讓老師十分頭疼，因為沒有相關法令規範，師長只能進行勸說，面對調皮的孩子，效果有限，

大陸北大人民醫院呼吸與危重癥醫學科副主任醫師譚星宇特地呼籲，臭水中有大量包括細菌在內的微生物，發生爆炸，就會形成「飛沫」，如果伴隨空氣流動進入呼吸道，就會造成呼吸道感染，嚴重者可能誘發肺炎。

譚星宇擔心的提醒，「如果臭水不慎濺入眼睛，與黏膜接觸，也會造成局部感染。如果被誤食，則會造成腸道感染。」

▲▼ 大陸小學生「養臭水」 。（圖／翻攝 網易）

▲ 大陸醫生呼籲「臭水」有不明細菌，引發肺炎或是腸胃道感染。（圖／翻攝 網易）

「有些網上流傳的配方中含有老鼠、蟑螂等原材料，這些原材料來自於動物，其中可能含有大量細菌，爆炸後形成飛沫也可能誘發哮喘等。」

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾說，孩子們「養」的臭水成分不一，也無法準確判斷其中具體的有毒有害物質，有可能產生氨、硫化氫、甲醛等有毒氣體，存在引起中毒、影響呼吸功能、胃腸不適、頭暈甚至損傷中樞神經等症狀德可能性。

醫生提醒，如果不慎接觸到臭水，首先要對皮膚表面進行清洗，然後可用酒精等進行消毒處理，如果出現不適要前往醫院就醫。

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關鍵字：

養臭水

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