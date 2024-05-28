明星私校董事長6年侵吞3038萬　認罪吐6000萬換緩起訴

▲再興小學董事長張光正吐回侵占的3千萬元犯罪所得後，再繳3千萬元換得緩起訴處分。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市私立再興小學董事長張光正，涉嫌以自己經營的公司接辦學校課後照顧、伙食業務的機會，從2007年到2023年侵占3028萬餘元作為個人花用，另外又為了掩飾學校雙語課程的額外收入，以不實財報蒙騙北市教育局，台北地檢署28日考量張光正坦承犯行，並已將犯罪所得繳回國庫，給予緩起訴處分2年，條件是再繳庫3000萬元，校長楊珩等另4名被告也獲緩起訴，共繳庫115萬元。

再興小學是台北老牌的私立學校，包辦小學、中學、高中，集團另在大陸崑山投資星空藝術幼兒園等教育事業，許多台灣政商界名人都是出身再興，至今仍是雙北家長搶著要幫孩子卡位入學的知名私校。

檢調接獲檢舉，再興小學除了一般學雜費外，還會收取雙語教學等其他額外教學費用，但是在台北市教育局定期前往稽核時，都沒有看到這些才藝課程的額外收支帳冊，疑似被現任董事長張光正等人私吞。

檢察官唐仲慶2023年9月間指揮調查局展開搜索約談，查扣相關帳冊、外匯交易明細、隨身碟後發現，張光正從2007年3月接任再興小學董事長後，積極開辦課後照顧課程，並找人頭成立興安公司、新隆公司，分別承包再興的課後照顧課程與伙食業務。

校方以發放收費袋的方式，向學生家長收取課後照顧及伙食費後，由2間公司的總經理梁嶼音不定時將餘款透過司機陳海倫，作為支付張光正日常生活開銷，總計2017年5月到2023年6月為止，張光正侵占金額達3028萬907元。

▲再興小學校長楊珩獲緩起訴處分1年，需繳庫50萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，根據私校會計制度辦法，所有收入都應存入專戶，不過當時台北市教育局未開放雙語課程收費，張光正為了活化學校英語及國際學習等課程，向不知情的總務處主任借用郵局帳戶，向學生家長收取雙語特色課程費用，然後以不實財報掩飾相關現金流量。

檢察官調查，張光正用這筆郵局帳戶的錢繳付課程師資、教材等款項，且不定期以張光正個人名義回捐再興小學，合計捐款金額達7605萬元，與校方雙語特色課程收入相符。

經綜合考量張光正沒有前科紀錄，任職後致力再興學校發展，已將侵占的課後照顧與伙食費用3028萬907元繳回國庫，因此給予緩起訴處分，處分期間2年，區分2期再繳3000萬元給國庫，至於校長楊珩、會計室主任歐秋玲、司機陳海倫、帳務梁嶼音則分別處分1年緩起訴，各要繳庫50萬到10萬不等。