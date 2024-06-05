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高雄醫學大學前校長鐘育志講演　分享罕病兒童重生的光輝故事

▲高雄醫學大學前校長鐘育志到大仁科大講演 。（圖／大仁科大提供）

▲高雄醫學大學前校長鐘育志到大仁科大講演 。（圖／大仁科大提供）

記者陳崑福／屏東報導　

屏東縣大仁科技大學於6月4日邀請高雄醫學大學前校長鐘育志醫師到校，以「從罕病兒童重生看見生命光輝」為主題的生命教育講座，吸引眾多師生參與，現場氣氛熱烈。

▲高雄醫學大學前校長鐘育志到大仁科大講演 。（圖／大仁科大提供）

▲高雄醫學大學前校長鐘育志到大仁科大講演 。（圖／大仁科大提供）

鐘育志醫師以他豐富的醫療經驗和感人的故事，向學生們介紹了罕見疾病兒童如何在困境中重生，並展現出堅韌不拔的生命力。他透過一系列感人至深的案例，強調了生命的價值和尊嚴，鼓勵學生們珍惜生命、積極面對挑戰。

在講座中，鐘校長透過分享脊髓肌肉萎縮症(Spinal Muscular Atrophy，簡稱SMA)的歷史沿革、針對疾病機轉的精準治療與經由新生兒篩檢可以顯著改善患病新生兒的預後，使出生六個月內發病，過去無法存活超過兩歲的SMA嬰兒，如今可以快樂的上小學，讓師生們對這種罕見疾病有了更深入的了解。他並講述了SMA從發現到目前治療技術的進展，以及社會和醫療界對患者的支持和關注。

他另分享了多位SMA患者的生命歷程，這些故事不僅展現了患者在面對疾病時的堅強和勇氣，也體現了家庭、社會和醫療團隊在其中所扮演的重要角色。這些感人的故事深深的打動了在場的每一位師生，使大家更深刻地體會到生命的珍貴。

而全校師生透過講座及問答互動過程，展現出對罕見疾病兒童的關心和對生命教育的重視。有學生表示，這場講座讓他們重新認識了生命的意義，激勵他們在未來的人生道路上更加堅定和勇敢。

大仁科技大學郭代璜校長表示，校方積極向教育部爭取高教深耕計畫補助，並致力於推廣生命教育，透過舉辦各類講座和活動，讓學生們能夠在學習知識的同時，培養對生命的尊重和愛護之心。此次活動的成功舉辦，不僅提升了學生們的生命教育素養，也為校園增添了一份溫馨和感動。

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