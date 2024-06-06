維力炸醬麵都怎吃？吃貨大推「加豆花」誰試誰愛：像麻醬麵

▲維力炸醬麵。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣泡麵品牌、口味超多，有幾種更是大眾心目中無可取代的經典，不過吃法就有不同個人喜好。就有網友發問，「維力炸醬麵，你都怎麼吃？」會吃乾的還是湯的，還是有別的吃法？就有不少人分享隱藏吃法，「+半份中華豆花原味的=麻醬麵，誰試誰愛上」、「拌顆粒花生醬。」

有網友在「爆廢1公社」發問，大家吃維力炸醬麵時，會吃乾的還是湯的？還是有「隱藏吃法」？話題引發熱論。而從留言來看，比起湯麵，吃乾麵的人似乎更多一些，而且大多數喜歡在乾麵上加蛋、青菜、肉片等配料。

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其中，就有網友分享自己的獨特吃法，「維力炸醬+半份中華豆花原味的=麻醬麵，誰試誰愛上」、「我都+香草冰淇淋，一定要香草的才行」、「吃湯的，加米酒」、「吃乾的，加一瓶蓋的金門58高粱，再攪拌一下」、「泡好過冷水變涼麵。」

除了蛋、菜、辣椒醬等等，最多人的神秘加料則是「花生醬」，「隱藏吃法，拌顆粒花生醬」、「之前看人有加花生醬，真的變比較好吃耶」、「吃乾的外加一匙花生醬。」

提到隱藏吃法，先前曾有網友分享自己吃統一肉燥麵時，會加一個茶包跟麵一起泡開，因為加入茶包能解泡麵的油膩感，還多了淡淡的茶香。還有人在「滿漢大餐」的麻辣鍋牛肉麵裡，加了3匙奶粉，升級成「麻奶泡麵」，變得更加濃郁好吃，甚至有在品嘗「泰式椰奶」的感覺。