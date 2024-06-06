3天全搶光！　全套6款「麥當勞家家酒玩具」8月還有送

▲麥當勞7月小麥麥體驗營已額滿。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

沒搶到還有機會！台灣麥當勞7月限定「小麥麥體驗營」於6月3日開放報名，短短3天就已全數額滿，人氣超高，且報名此次體驗營即可獲得日本麥當勞超夯「店員家家酒」系列玩具，讓不少爸媽們手刀開搶，就為替家中的寶貝們報名，業者驚喜透露8月限定「小麥麥體驗營」同樣也能獲得全套6款玩具，7月1日上午10時起開放報名，趕緊先筆記時間。

▲麥當勞店員家家酒系列玩具超可愛。（圖／記者蕭筠攝，下同）

日本、香港麥當勞都推過的「店員家家酒」系列玩具，是以麥當勞店員在店內使用的物品作為主題打造成精緻迷你玩具，讓小孩一秒變身成麥當勞小小店員，在家就能模擬擔任店員的互動情境，萌翻天。

▲漢堡組有番茄醬機可以在肉排紙上蓋上番茄醬，一旁的飲料機迷你又可愛。

《ETtoday新聞雲》也開箱麥當勞店員家家酒玩具，不僅有店員限定配件包括耳麥、名牌等，其中，漢堡組可是有擠番茄醬機，小朋友可以在肉排紙上蓋上番茄醬，再手工把漢堡組裝起來，十分療癒，而煎爐機組打開是尚未煎熟的肉排，蓋上後按下中間按鈕打開秒變熟肉排，精緻程度滿分，除外還有飲料機組、收銀機組、玉米杯組等，通通可愛到不行。

▲店員配件組有耳麥、名牌，左邊為收銀機組。

▲煎爐機組裡有生肉排、熟肉排，右為玉米杯組。

「麥當勞店員家家酒玩具」只送不賣，須參加小麥麥體驗營才可獲得全套6款玩具，目前7月名額已額滿，業者表示，7月1日起開放8月小麥麥體驗營活動報名，且同樣也能獲得整系列家家酒玩具，僅有7、8月的小麥麥體驗營才會贈送此玩具，歡迎3歲以上、120公分以下的小朋友報名參加，可以擔任「小小經理」與「小小款待大使」，實際體驗麥胞的上班日常，報名費用899元，各門市採預約報名制，數量有限、約完為止。

家中沒有3歲以上小朋友也沒關係，7月10日起凡透過麥當勞歡樂送網路訂餐滿399元（含外送費），隨餐也附贈小麥麥家家酒1款，款式恕不指定，送完為止。