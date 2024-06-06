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得正「白底藍字杯」將走入歷史！絕美新包裝曝光　網讚：好好看

▲▼得正新杯子。（圖／翻攝自Threads／dejengoolongtea_tunghai）

▲得正要換杯子了（左）。（圖／翻攝自Threads／dejengoolongtea_tunghai，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多台灣人都愛喝手搖飲料，50嵐過去的飲料杯是黃底藍色，後來則改成白底藍字，而這樣的新設計，就讓不少人想到另一家包裝同樣是白底藍字的飲料店「得正」。不過，近日得正「台中東海計畫」就貼出新的杯子照片，透露「白色紙杯即將走入歷史」。

得正「台中東海計畫」在Threads上發文表示，「得正白色紙杯即將走入歷史，全新紙杯即將問世，快來捕捉白杯最後的身影，跟抹茶一樣賣完就沒啦！」小編也附上照片並表示，「轟擊色紙杯喝起來」。

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▲▼得正新杯子。（圖／翻攝自Threads／dejengoolongtea_tunghai）

▲▼得正新杯子。（圖／翻攝自Threads／dejengoolongtea_tunghai）

貼文一出，泰式火鍋「泰滾」小編就留言，「自從50嵐改包裝，和得正都會搞混。」得正小編則回應，「欸嘿，我們也換了」。其他網友也紛紛表示，「從塑膠杯喝到紙杯，這次的杯杯也好漂亮」、「那招牌也要換嗎？藍白是我心中的得正」、「容量不變吧」、「白色跟牛皮色都好好看」、「白色比較好看」。

針對飲料杯設計，《ETtoday新聞雲》有去信詢問是否所有門市都將更換？以及更換時間，不過至截稿前，得正尚未回應。

由 @dejengoolongtea_tunghai 發佈
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由 @dejengoolongtea_tunghai 發佈
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關鍵字：

手搖飲飲料杯得正

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