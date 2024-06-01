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50嵐今漲價！他驚見新舊價格　網爽喊「2縣市根本沒差」

▲▼ 50嵐,手搖飲,飲料店。（圖／記者劉維榛攝）

▲50嵐南區門市漲價。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人感嘆，一杯手搖飲已直逼一個便當價格，而深受飲料控喜歡的50嵐，南區門市在今（1）日調漲價格！有網友貼出漲價前後的價目表，除了純茶品項之外，其餘都調漲5元，引發全場直呼「死忠愛喝他們的飲料，真的永遠不會嫌貴的」；還有2縣市的人笑虧，「好險，宜蘭沒有50嵐」、「沒事，花蓮喝不到！」

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，今日去南區某50嵐門市時，發現飲品價格調漲，對比舊版與新版菜單，只有純茶品項維持中杯25元、大杯30元，其他都調漲5元。

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▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲新舊版價格。（圖／翻攝爆廢1公社）

文章曝光後，網友反應兩極化，「不喝最大，管它漲多少」、「這樣剛好能趁機戒掉手搖飲」、「還好現在都喝純茶了」、「有特價才會買」、「員工薪水有漲嗎」；有趣的是，由於50嵐在宜蘭與花蓮並沒有門市，當地人則笑回，「好險，宜蘭沒有50嵐」、「沒事，花蓮喝不到」。

不少人直呼，「還好啦，合理的漲價可以接受」、「死忠愛喝他們的飲料，真的永遠不會嫌貴的」、「50嵐現在是最便宜飲料店了」、「只要沒有偷工減料就沒問題，我還沒有窮到連這一點都喝不起」、「放心啦，大家在嫌還是會喝」、「自備環保杯可以少5元」、「50嵐茶類不錯喝，茶的品質也不錯，茶類沒漲可以接受」、「太可怕了，喝杯珍奶壓壓驚」。

事實上，業者日前解釋，南區上次調漲已經是5年前，但不敵人事、原物料成本不斷上漲，才逼不得已漲價。

▼南區門市包括高雄、屏東、台南、台東等門市。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

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50嵐南區門市價格調漲飲料控手搖飲純茶

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