女乘客站1處等火車　副站長氣喊「解除契約」：請妳出站！兩派吵翻

記者朱祖儀／綜合報導

台鐵潮州站一名副站長平時會將遇到違規旅客的過程拍下來，提醒其他民眾多加注意。近日一段影片又再掀起討論，看到一名女乘客站在通道出入口附近等車，儘管他多次提醒，對方仍在附近徘徊，氣得他喊出「解除契約」，對方才乖乖配合。不少人認為看了很解氣，但也有網友認為，做法有點太超過了。

副站長日前將影片上傳到YouTube「Dukoff血汗臺鐵」頻道，只見當時一名女乘客上樓之後，就站在樓梯口附近，副站長擔心對方會影響到乘客動線，因此多次出聲要求離開。

後來女乘客終於離開樓梯口，卻是走到電扶梯口，副站長急忙走過去，再度勸告「拜託，這邊也是人家上車的地方，很多地方可以站，妳不要專門站在中線上面」，強調自己要負責安全，女乘客不滿回應「莫名其妙」，副站長隨即回應，「那我解除契約，我不載妳了好不好，請妳出站」、「退妳錢、退妳錢！」女乘客終於配合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女乘客站在電扶梯口。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）



副站長在影片最後提醒，根據《鐵路法》若滯留於車站出入口、驗票閘門、售票機、電扶梯或其他通道，致妨礙旅客通行或使用，不聽勸離者，可強制其離開站、車或鐵路區域，未乘車區間之運費不予退還，甚至可處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。

不少網友看到後大讚副站長的做法，「支持副站長！刁民一堆，怕曬太陽還擋在出入口，如果撞到人受傷是不是又怪車站沒有人管理？」「怕曬太陽就不要出門，不然就是自己開車出門，冷氣愛怎麼吹就怎麼吹，不要影響別人工作」、「副站長真辛苦，每天都有奧客要對付」、「副站長若不提醒那位小姐的話，火車來，人員下車經過下樓撞到那位小姐，摔下去不就又算副站長的？ 跟她解除搭乘契約剛好而已啦」。

但也有人認為，「他以為潮州站他開的，要解除契約應該要有兩個人以上認定才行，台鐵快改規則，不要被濫權」、「同一影片也有男的阿，怎麼不處理，講白了看心情挑人」、「有種去北車解除封印啦」。