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嚴家淦後代獨占1.3公頃古蹟8年！文化部長：3原則持續協調

▲▼嚴家淦故居正門。（圖／財政部財政史料陳列室網頁）

▲嚴家淦後代遭爆，獨占台北市博愛特區1.3公頃古蹟長達8年，租借到期仍不願遷出。圖為嚴家淦故居正門。（圖／財政部財政史料陳列室網頁）

記者林育綾／台北報導

故總統嚴家淦後代遭爆獨占台北市博愛特區「鑽石地段」1.3公頃古蹟，不但沒花一毛錢，還撈古蹟維護標案2200萬。文化部長李遠今（6）日對此回應，古蹟還有2年半才會修好，會朝著古蹟活化、文物保存、民眾權益這3個原則跟他們持續協調，6月底租借期到時就會來談。

嚴家後代成立「嚴前總統家淦先生紀念協會」，8年前以暫放嚴家淦文物為由，由文化部出面向台灣銀行無償借用鄰近二處古蹟「自由之家、大同之家」，但借用契約2度到期，嚴家仍不搬出，連台灣銀行想進入建物現勘也被拒絕。

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加上嚴家原本就在使用的嚴家淦故居，等於嚴家後代獨占1.3公頃古蹟使用權，卻免花一毛錢；此外，嚴家的協會這5年來，更每年取得文化部文資局的環境維護勞務採購標案，共計2200萬。

▲▼文化部長李遠 教育文化委員會 立法院 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化部長李遠回應有關嚴家獨占古蹟問題。（圖／記者屠惠剛攝）

文化部長李遠今日出席立法院教育及文化委員會，會前被問及此事，他表示，文化部現在態度很簡單，因為古蹟還有2年半才會修好，跟台銀的租借，是一段時間、一段時間租借，會朝著古蹟活化、文物保存、民眾權益這3個原則，繼續跟嚴家協調。

李遠表示，據所知，文資局一直在跟台銀協調，由於6月底租借期將到，每隔一段時間租借期到的時候，就會來談。

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