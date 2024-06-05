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竹市消防局長稱：錄到求救未必代表聽到　議員批：證明坐視問題

▲新竹火警破百人受困待救，「啟德機械出手了」180頓吊車救援。（圖／記者楊永盛攝）

▲新竹市消防局長李世恭稱錄到求救未必代表聽到，市議員開酸「坐視問題」。（圖／記者楊永盛攝）

文／中央社

「晴空匯」火警無線電錄音檔錄到殉職警消求救訊號，新竹市消防局長李世恭4日說，錄得到不一定代表聽得到。議員質疑，消防局坐視火場通訊可能不良問題，令人細思極恐。

新竹市政府4日下午召開記者會說明「晴空匯」火警相關問題，李世恭提到，即便通訊設備有錄音，但也不代表外場可聽見，「錄得到不一定聽得到」，火警現場也會受到環境各種因素影響，例如火警現場有吵雜聲音或受屏蔽等狀況，都會影響到收聽。

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李世恭當時表示，2名殉職的消防員可能太急於救人，未把救命器上的個人名牌交由指揮站管制。

▲▼新竹市政府召開晴空匯火警記者會說明，回應外界質疑。（圖／翻攝新竹市政府直播）

▲新竹市政府召開晴空匯火警記者會說明，回應外界質疑。（圖／翻攝新竹市政府直播）

時代力量新竹市議員蔡惠婷5日向中央社記者表示，李世恭昨天在記者會上指稱無線電訊號容易因火場的溫度、濃煙、水泥牆壁等受到影響，此說法證明新竹市消防員長久以來都是在通訊不好的情況下進入火場，是否長期坐視火場通訊可能不良問題，這是一件讓人細思極恐的事。

蔡惠婷說，全台火災案例中，也曾發生過訊號傳不出來的狀況，新竹市是否有去請教、交流，了解其他縣市消防隊如何改善因應，並落實在例行消防訓練中，呼籲消防局應誠實面對缺失，積極改善保護消防弟兄。

民進黨新竹市議員劉崇顯5日向中央社記者表示，有吹哨者透露2名殉職消防員用的無線電沒有錄音功能，錄音檔都是在場外的設備收錄到，但根據竹市消防局說法，現場逾百名消防人員只聽到1次求救訊號，應深入檢討原因，避免憾事再發生。

有關殉職人員疑未交管制名牌，劉崇顯說，這說明現場管理出現問題，竹市府應檢討現場救災的標準流程是否正確，是否有相關疏失。

針對李世恭指稱「音頻錄得到不代表聽得到」，新竹市消防局5日向中央社記者表示，消防人員配戴無線電時，會加裝1組手持式麥克風（俗稱托咪），通常會延伸夾在消防員胸前，因此錄音檔聽起來會比較清楚，但現場通訊品質會受建築物構造高度、濃煙溫度影響，或是消防員因戴面罩、環境吵雜而無法聽清楚。

有關2名殉職消防員未交管制名牌，新竹市消防局指出，此案已進入司法程序及災害調查會調查程序中，所有事故始末及原因尚待調查釐清，不便再對外說明。

新竹市集合式住宅「晴空匯」日前發生火警，火舌燃燒地下1樓電纜產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但2人在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

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