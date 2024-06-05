　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵首個美食街啟用　拉麵、日式泡芙、甜品店進駐左營站

▲▼高鐵左營站1樓美食街，引進「一風堂」、「beard papa’s」及「不二緻果」等店家進駐。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵左營站美食街，引進「一風堂」、「beard papa’s」及「不二緻果」等店家進駐。（圖／台灣高鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

提升候車環境品質，台灣高鐵公司首度在左營站規劃全線第一個車站美食街，引進日本知名拉麵店「一風堂」、日式泡芙「beard papa’s」以及精緻甜品店「不二緻果」等3家店，並設置70席座位，趕在端午連假前夕完成，近日開放啟用。

高鐵端午節假期疏運期間（6月7日至6月11日），共加開112班次列車，包含南下52班、北上60班，總計5天提供881班次列車旅運服務；高鐵公司統計截至今（5日）上午8時止，約43萬2000人次完成訂票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵左營站美食街規劃70席座位，窗邊座位特別增設電源插座。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵左營站美食街規劃70席座位，窗邊座位特別增設電源插座。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵台中站進駐咖啡店路易莎後，效果良好，高鐵公司表示，為方便旅客在車站內用餐、休息，在左營站打造美食街，引進一風堂、beard papa’s及不二緻果的3家店，廣受旅客喜愛，更設置70席座位，窗邊座位還增設電源插座。

高鐵公司指出，左營站1樓美食街空間設計採用內斂冷調風格，大量使用金屬材質及灰白黑等色調，營造整體空間的涼爽感；旅客從左營站車站大廳1號出口處下樓，即可抵達美食街，營業時間為每日早上10時至晚間10時，全年無休。

▲▼左營站美食街採用內斂冷調風格，使用金屬材質及灰白黑等色調，營造整體空間的涼爽感。（圖／台灣高鐵提供）

▲左營站美食街使用金屬材質及灰白黑等色調，營造整體空間的涼爽感。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司表示，台北、南港車站等車站周邊有商場，提供美食購物，但左營站是第一個在高鐵車站內的美食街，其他高鐵車站內也會評估整體空間狀況，開設美食街。

ET快訊
畢業生高樓丟椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償
全台濕答答！雨連下7天
唐治平拒認屍！可憐母恐被集體火化
快訊／大學教職員8樓墜落　宣告不治
獨／崔佩儀兒貝克宇將攻讀研所　「寶貝犬妹妹」全身腫瘤急回台
快訊／台版藍可兒懸案　關鍵老公摔死
快訊／台積電宣布捐大學、高中40億元！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

補輸液缺口！衛福部花2億進口400萬瓶救急　周五討論專案製造核價

畢業生摔椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方發推回應了

明起全台濕答答！雨連下7天　北部連假回溫飆30度

妹子應徵「LINE回2個字」　面試秒取消！全場吵翻：沒禮貌　

六月份「超強運三生肖」　專家：財運亨通　幸福大爆發

高鐵首個美食街啟用　拉麵、日式泡芙、甜品店進駐左營站

抽中黃仁勳簽名顯卡！幸運學生PO網轉賣「開價35萬」　全場傻

虎尾就業中心徵才迎端午　麥當勞、石二鍋等企業釋出94職缺

分科測驗7月12、13日登場　明起開放報名

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

補輸液缺口！衛福部花2億進口400萬瓶救急　周五討論專案製造核價

畢業生摔椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方發推回應了

明起全台濕答答！雨連下7天　北部連假回溫飆30度

妹子應徵「LINE回2個字」　面試秒取消！全場吵翻：沒禮貌　

六月份「超強運三生肖」　專家：財運亨通　幸福大爆發

高鐵首個美食街啟用　拉麵、日式泡芙、甜品店進駐左營站

抽中黃仁勳簽名顯卡！幸運學生PO網轉賣「開價35萬」　全場傻

虎尾就業中心徵才迎端午　麥當勞、石二鍋等企業釋出94職缺

分科測驗7月12、13日登場　明起開放報名

音樂節「夏戀嘉年華」起跑　麋先生等夯團全員報到

補輸液缺口！衛福部花2億進口400萬瓶救急　周五討論專案製造核價

最低13100起！中華eMOVING「綠牌電動車」祭出限時199元資費

AI點餐機幫「張忠謀愛店」業績翻倍！佳世達：外籍旅客也不用害怕

沙崙戰士接替橋頭勇士　台南高鐵驚現開價5字頭

「要來輸贏嗎？」花蓮男當街遭轟3槍　竟是前妻帶現任幹的

Gino約會女伴被拍發聲！　媽媽1反應逗樂他：越來越瞭囉

邱軍唱台語歌「夯到連日本人都翻唱」　演出邀約暴增五成

「灰毛小薩摩耶」美容師以為發霉連洗3次澡　牠回家生氣嚶嚶哭

吉力吉撈變回「捕手砲」！葉總讚：守備越來越進入狀況

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

生活熱門新聞

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

雲林麵攤蛤蜊湯80隔天140　老闆理由讓他傻眼

女粉掀衣挺胸求簽名！鄉民見「3兆奶」：老黃被性騷

黃仁勳和「神級大人物」同年月日生！網驚呆

台大醫科女神小馮「真實近況曝光」　PTT震驚

「芒種」來了！6禁忌曝光「千萬別剪髮」

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

「4星座」2024下半年出運了！事業財運大爆發

明起雨區擴大「南部下最猛」　端午節鋒面攪局天氣曝

今明「全台有雨」　連假天氣出爐

0403大地震後　玉山變矮了

更多熱門

相關新聞

黃偉哲邀請網紅「泡芙」品嘗台南芒果甜美滋味

黃偉哲邀請網紅「泡芙」品嘗台南芒果甜美滋味

被網友封為「女神級大胃王」的正妹Youtuber「泡芙」，5日來到台南大啖芒果美食，並和台南市長黃偉哲聯手拍片宣傳芒果節活動，市長黃偉哲特別準備各式芒果料理及甜點，讓泡芙連聲讚歎台南芒果實在太美味了，推薦全國的粉絲芒果季一定要來台南！

高鐵沿線價格凹陷區　青埔區外客暴增年年創新高

高鐵沿線價格凹陷區　青埔區外客暴增年年創新高

瞄準軌道經濟　台南高鐵特區3案總銷175億蓄勢待發

瞄準軌道經濟　台南高鐵特區3案總銷175億蓄勢待發

直擊維修基地！高鐵營隊6／4起報名　台鐵也辦「鐵路歷史講座」

直擊維修基地！高鐵營隊6／4起報名　台鐵也辦「鐵路歷史講座」

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是界共識

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是界共識

關鍵字：

高鐵左營站美食街拉麵泡芙

讀者迴響

熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面