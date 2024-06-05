高鐵首個美食街啟用　拉麵、日式泡芙、甜品店進駐左營站

▲高鐵左營站美食街，引進「一風堂」、「beard papa’s」及「不二緻果」等店家進駐。（圖／台灣高鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

提升候車環境品質，台灣高鐵公司首度在左營站規劃全線第一個車站美食街，引進日本知名拉麵店「一風堂」、日式泡芙「beard papa’s」以及精緻甜品店「不二緻果」等3家店，並設置70席座位，趕在端午連假前夕完成，近日開放啟用。

高鐵端午節假期疏運期間（6月7日至6月11日），共加開112班次列車，包含南下52班、北上60班，總計5天提供881班次列車旅運服務；高鐵公司統計截至今（5日）上午8時止，約43萬2000人次完成訂票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高鐵左營站美食街規劃70席座位，窗邊座位特別增設電源插座。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵台中站進駐咖啡店路易莎後，效果良好，高鐵公司表示，為方便旅客在車站內用餐、休息，在左營站打造美食街，引進一風堂、beard papa’s及不二緻果的3家店，廣受旅客喜愛，更設置70席座位，窗邊座位還增設電源插座。

高鐵公司指出，左營站1樓美食街空間設計採用內斂冷調風格，大量使用金屬材質及灰白黑等色調，營造整體空間的涼爽感；旅客從左營站車站大廳1號出口處下樓，即可抵達美食街，營業時間為每日早上10時至晚間10時，全年無休。

▲左營站美食街使用金屬材質及灰白黑等色調，營造整體空間的涼爽感。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司表示，台北、南港車站等車站周邊有商場，提供美食購物，但左營站是第一個在高鐵車站內的美食街，其他高鐵車站內也會評估整體空間狀況，開設美食街。