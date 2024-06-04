專挑遊客下手！哥斯大黎加28歲男裝衝浪教練　拖7女到廁所性侵

▲哥斯大黎加針對遊客的性侵案暴增，一名28歲男子據悉在4年間對至少7名女子施暴後被控。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

哥斯大黎加法庭最近審理了一起案件，發現英國有4名遊客在當地度假時，不幸遭一名連環性侵犯襲擊，而涉嫌犯案的28歲男子皮卡多-拉米雷斯（Cristopher Andres Picado Ramirez）在2019年至2022年間至少對7名18至24歲的女性施暴，其中包括了來自阿根廷和哥斯大黎加的女子。

據《太陽報》報導，皮卡多-拉米雷斯自稱是一名衝浪教練。他被指控在聖特蕾莎（Santa Teresa）一家酒吧的浴室及著名海灘附近的派對上，對這幾名受害女性施暴，而第8起針對外國人的攻擊案仍在等待DNA檢測結果。

在皮卡多-拉米雷斯的審判中，首批通報被性侵的英國女性雖然沒有出庭指控這名男子的惡行，但她們向哥斯大黎加駐英領事館提供了證據，而法庭審理此案當天，也有不少女權主義活動人士和人權組織在法院大樓前抗議法官在皮卡多-拉米雷斯被捕後予以保釋的做法。

報導稱，這起案件原定於上周結束審理，但由於皮卡多-拉米雷斯在上一次開庭時，突然將一名受害女性當成對他有利的證人，讓審判陷入了僵局。據描述，這名女子是皮卡多-拉米雷斯的女友，但由於當時皮卡多-拉米雷斯已24歲，而這名女子只有13歲，因此受害者律師對相關說法提出了質疑。

在此案進行審理之際，英國探險家貝爾吉羅斯（Bear Grylls）、主持人荷莉威路比（Holly Willoughby）等名人正在這個南美國家拍攝一檔新的Netflix生存節目，希望能推動哥斯大黎加的旅遊業發展。然而，當地女權運動組織卻指出，當地在2022至2023年間至少發生了25起針對遊客的性侵案，而當地官員在解決這一問題上做得太少。

擁有13.5萬人口的聖特蕾莎只有9名警察，因此當地晚間幾乎沒有警察巡邏，而遊客也很容易被邀請參加沒有通過批准的派對。活動人士表示，性侵犯一開始會假裝和遊客交朋友，並在他們即將離開時對他們施以性侵，這樣受害者就不太可能留下來起訴這名罪犯。

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