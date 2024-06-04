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海軍班長遭爆「性侵士官長未成年女兒」！辯酒醉無意識　國軍證實

▲▼ 磐石號油彈補給艦,磐石艦,磐石軍艦,AOE-532,中華民國海軍,後勤艦艇,國艦國造（圖／ETtoday資料照）

▲海軍爆出軍紀醜聞。（示意圖，與本文無關／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國軍再度爆發軍紀醜聞！一名班長被爆料，今年5月初受邀到某士官長家中聚餐，卻在酒醉後涉嫌性侵對方未成年女兒。爆料者還指出，部隊長官得知此事後，竟然要求涉事班長儘快辦理退伍，並將退伍金賠償給士官長，以免東窗事發、被撤職汰除還拿不到錢。對此，國軍已證實此事，但否認有要求班長「私下和解」，表示已依法移送偵辦並對該名班長做出撤職處分。

有匿名網友今（4日）在臉書粉專「靠北長官2024」指出，海軍某艦隊的班長受邀到一名士官長家作客，對方熱情款待，不料該班長竟趁機性侵對方未成年的女兒，並在事後辯稱自己酒醉無意識。事件爆發後，軍中長官試圖掩蓋事實，打算用退伍金來「彌補」這起性侵事件。

▲有網友爆料，一名海軍班長性侵同袍未成年女兒。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友爆料，一名海軍班長性侵同袍未成年女兒。（圖／翻攝自臉書）

該網友質疑，長官的態度是否因為擔心自身官位不保，才選擇掩蓋事實，而不是秉公處理，「你們的良心在哪裡？如果今天是你女兒，你會這樣搓圓仔湯嗎？」事件在網路曝光後，引起廣大迴響。

對此，國軍證實，確認涉案士官的違法行為，並已經以「刑懲併行」原則，於5月14日將該名士官移送法辦，並給予撤職處分。國軍強調，將會配合檢警調查，並以正綱紀。不過對於網友爆料的長官掩護性侵士官的說法，國軍亦駁斥，否認有要求班長與士官長「私下和解」的情況。

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