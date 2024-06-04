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強強聯手！NVIDIA拜會長庚醫院　共同推動AI智慧醫療產業

▲NVIDIA拜會長庚醫院，共同推動AI智慧醫療產業

▲陳建宗院長(左)代表贈送琉璃精品給NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell。（圖／長庚醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚醫院4日表示，繼輝達(NVIDIA)官網公布與長庚醫院合作訊息後，NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell於今日再率團前來長庚醫院拜訪。這次訪問不僅象徵雙方強強聯手深化合作的開始，並將有助於未來共同推動台灣智慧醫療產業的技術創新和發展。

NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell、David Niewolny及Iris Chen等人，今早抵台後即前往林口長庚醫院拜訪，由院長陳建宗、副院長邱政洵、心臟內科教授溫明賢、腎臟內科方基存教授、醫療人工智能核心實驗室主任郭昶甫、醫學研究部主任楊皇煜、長庚大學智慧運算學院院長林桂傑等人親自接待。

▲NVIDIA拜會長庚醫院，共同推動AI智慧醫療產業

▲NVIDIA拜會長庚醫院，共同推動AI智慧醫療產業。（圖／長庚醫院提供）

陳建宗院長感謝NVIDIA肯定長庚醫院多年來在智慧醫療的努力與創新成果，同時也為雙方的合作帶來可能性，並期待未來能有更多合作，共同推動與引領台灣智慧醫療發展。

雙方隨後進行深入座談，分享對台灣未來兩年醫療行業發展趨勢的看法，以及技術創新及市場戰略，包括數位轉型、生成式AI、人工智慧在醫療診斷和治療中的應用趨勢，以及跨國醫療環境的變化的應變等議題。長庚醫院也詳細介紹院內最新各項AI技術的開發進展，並進一步探討與NVIDIA如何在硬體加速、軟體工具和技術支援等方面提供幫助，以共同進行創新和發展。

郭昶甫主任表示，林口長庚醫院2018年5月成立AI核心實驗室後，積極開發並推動AI在臨床醫療的應用並取得卓越成果，包含影像、訊號及數據分析等模型，已取得3項食藥署醫療器材許可證，包含腕部舟狀骨骨折偵測軟體、心房顫動偵測軟體、心室收縮功能篩檢。

目前長庚醫院更致力於發展生成式人工智慧（Gen AI）領域，將醫療結合AI智慧，目前已推出超過40個臨床模型、完成5項生成式AI專案，包含開發病房輔助機器人協助護理師發放物品及病程紀錄等臨床業務；而『AI學姊系統』運用語音智慧化護理會診系統可快速回答問題、協助醫療決策並回應病人需求，強化專業支援、病人照護並簡化臨床工作流程。

Kimberly Powell副總裁對於長庚醫院在智慧醫療方面取得的進展表達讚許，她說，林口長庚從2018年就設立人工智能核心實驗室，代表著很早就開始發展AI，長庚醫院有很多很棒的醫師，貢獻了能力在救助病人性命。NVIDIA在AI已有十幾年的發展經驗，我們可以結合雙方的專長做很多很棒的應用。

她指出，NVIDIA在其它領域的成功經驗，例如無人駕駛技術，這些領域的成功發展讓我們在醫療AI上進一步取得進展，最近也結合了生成式AI進入醫療AI。長庚在這方面也有很多投資、也投入的很早，代表長庚很早就看到AI的未來，相信我們雙方的合作可以創造美好成功的未來。

Kimberly Powell 強調，NVIDIA 今年更推出最佳化容器形式提供模型的推論微服務 NVIDIA NIM，並且將其部署到雲端，資料中心或工作站上。企業可以使用這些服務在自己的平台上建立及部署客製化的應用程式，同時又保留完全持有和控制自有智慧財產權的權利。未來基因分析也是可以合作的方向。

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