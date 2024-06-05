青鳥登紐約時報廣場　500支持者聲援「民主火種」

▲青鳥行動登上紐約時報廣場，不少支持者到場響應。（圖／主辦單位提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

在台灣引發逾10萬人上街的「青鳥行動」飛越國界，躍上全球知名地標美國紐約時報廣場看板，以「STAND WITH TAIWAN」標語，對世界發聲，期盼守護台灣民主。6月4日當天傍晚，約有500名來自世界各地的台灣人及國際友人聚集在紐時廣場，展現台灣人對民主自由的堅定信念。主辦單位也表示，希望此次活動能成為民主的火種，向世界傳送台灣的民主價值。

發起團體「海外青鳥公媽應援團」表示，此次紐時廣場的青鳥活動是繼台灣青鳥行動後的第一站海外聲援活動，活動在5月30日發起全球募款，短短不到3小時即募得8萬美元（約新台幣260萬元），獲得熱烈響應。來自世界各地的志工更以24小時馬拉松接力方式，完成影片製作、設計與募款網站架設。這場活動不僅展現了對台灣民主的支持，也象徵著全球台灣人與國際盟友的團結一致。

現場聚集了許多熱情民眾，紛紛高舉標語，台灣傳奇饒舌歌手大支來到現場，也有來自美國、烏克蘭、英國的外國人加入，一同為台灣民主加油打氣，聲援台灣青鳥活動。

紐約科技顧問Alex受訪時表示，台灣的自由民主化是全球領先者，但此次立法院擴權事件讓十萬民眾走上街頭抗議民主倒退，也讓國際社會感到擔憂。

紐約執業律師Zack則表示，希望能藉由青鳥運動，反對台灣國會濫權法案，以保障台灣人權與民主自由，海外台灣人在時代廣場向國際社會宣示，台灣未來會持續和自由民主陣營站在一起。

紐約上班族Vicy分享，台灣人在青島東路的聲音應該要被聽到，這次時報廣場的活動是要在遠方聲援青鳥活動，也讓世界看到台灣。

當日活動吸引不少紐約留學生加入，包括哥倫比亞大學與紐約大學的台灣學生們皆到場聲援青鳥行動。哥倫比亞大學博士研究員林易徵說到，因為台灣國會亂象和程序不正義的立法過程，讓許多學生願意勇敢站出來，希望民主的聲音能藉由青鳥活動傳遞出去，讓台灣守護民主的決心被世界看見。

新媒體平台「哲學星期五」代表Robin也到場支持紐約時報廣場青鳥行動，他說，很感動有數百名台灣人自發性聚集在紐約時報廣場，一同向美國各地、世界各地的人們宣告台灣人的創意跟保護民主真諦的信念。