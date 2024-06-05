　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青鳥登紐約時報廣場　500支持者聲援「民主火種」

▲▼青鳥登紐約時報廣場　500支持者聲援「民主火種」。（圖／主辦單位提供）

▲青鳥行動登上紐約時報廣場，不少支持者到場響應。（圖／主辦單位提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

在台灣引發逾10萬人上街的「青鳥行動」飛越國界，躍上全球知名地標美國紐約時報廣場看板，以「STAND WITH TAIWAN」標語，對世界發聲，期盼守護台灣民主。6月4日當天傍晚，約有500名來自世界各地的台灣人及國際友人聚集在紐時廣場，展現台灣人對民主自由的堅定信念。主辦單位也表示，希望此次活動能成為民主的火種，向世界傳送台灣的民主價值。

發起團體「海外青鳥公媽應援團」表示，此次紐時廣場的青鳥活動是繼台灣青鳥行動後的第一站海外聲援活動，活動在5月30日發起全球募款，短短不到3小時即募得8萬美元（約新台幣260萬元），獲得熱烈響應。來自世界各地的志工更以24小時馬拉松接力方式，完成影片製作、設計與募款網站架設。這場活動不僅展現了對台灣民主的支持，也象徵著全球台灣人與國際盟友的團結一致。

▲▼青鳥登紐約時報廣場　500支持者聲援「民主火種」。（圖／主辦單位提供）

現場聚集了許多熱情民眾，紛紛高舉標語，台灣傳奇饒舌歌手大支來到現場，也有來自美國、烏克蘭、英國的外國人加入，一同為台灣民主加油打氣，聲援台灣青鳥活動。

紐約科技顧問Alex受訪時表示，台灣的自由民主化是全球領先者，但此次立法院擴權事件讓十萬民眾走上街頭抗議民主倒退，也讓國際社會感到擔憂。

紐約執業律師Zack則表示，希望能藉由青鳥運動，反對台灣國會濫權法案，以保障台灣人權與民主自由，海外台灣人在時代廣場向國際社會宣示，台灣未來會持續和自由民主陣營站在一起。

紐約上班族Vicy分享，台灣人在青島東路的聲音應該要被聽到，這次時報廣場的活動是要在遠方聲援青鳥活動，也讓世界看到台灣。

當日活動吸引不少紐約留學生加入，包括哥倫比亞大學與紐約大學的台灣學生們皆到場聲援青鳥行動。哥倫比亞大學博士研究員林易徵說到，因為台灣國會亂象和程序不正義的立法過程，讓許多學生願意勇敢站出來，希望民主的聲音能藉由青鳥活動傳遞出去，讓台灣守護民主的決心被世界看見。

新媒體平台「哲學星期五」代表Robin也到場支持紐約時報廣場青鳥行動，他說，很感動有數百名台灣人自發性聚集在紐約時報廣場，一同向美國各地、世界各地的人們宣告台灣人的創意跟保護民主真諦的信念。

▲▼青鳥登紐約時報廣場　500支持者聲援「民主火種」。（圖／主辦單位提供）

▲▼青鳥登紐約時報廣場　500支持者聲援「民主火種」。（圖／主辦單位提供）

▲▼青鳥登紐約時報廣場　500支持者聲援「民主火種」。（圖／主辦單位提供）

▲▼青鳥登紐約時報廣場　500支持者聲援「民主火種」。（圖／主辦單位提供）

ET快訊
快訊／股王噴漲335元！　刷4095新天價
賓士撞毀店面　求償肇事者已死亡...子女拋棄繼承
0403大地震後　玉山變矮了
黃仁勳和「神級大人物」撞生日！　同年月日網驚：這天厲害
大薯、OREO冰炫風都有！　麥當勞「買1送1」開吃
好市多悄上架「洗腎神物」　大批會員反感：抵制！
亞馬遜部落「連網路9個月」！　村民沉迷色情片不狩獵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

于北辰沒收到黃埔百年校慶邀請函　嘆：我有背叛中華民國？

曝朱立倫喊「花東三法已被黑」　李彥秀：尚未有共識不硬推

中共軍演只是秀肌肉！　陳永康曬圖證明：操演區內海空交通如常

藍營認不會強推傅崐萁「花東三法」　柯建銘要韓國瑜撤案：釜底抽薪

傅崐萁「花東三法」藍營踩剎車　綠感謝國民黨：向民意起義來歸吧

陳菊也贊成立院「修憲廢考監」　柯建銘：這不是最優先題目

盼中央釋財源　蔣萬安：國稅成長104％、地方稅僅增13％是明顯失衡

黨主席之爭！韓國瑜駁干涉黨務　朱立倫嘆：我對院長造成大困擾

青鳥登紐約時報廣場　500支持者聲援「民主火種」

不放棄輝達　蔣萬安邀黃仁勳逛南機場、景美夜市：有私人口袋名單

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

于北辰沒收到黃埔百年校慶邀請函　嘆：我有背叛中華民國？

曝朱立倫喊「花東三法已被黑」　李彥秀：尚未有共識不硬推

中共軍演只是秀肌肉！　陳永康曬圖證明：操演區內海空交通如常

藍營認不會強推傅崐萁「花東三法」　柯建銘要韓國瑜撤案：釜底抽薪

傅崐萁「花東三法」藍營踩剎車　綠感謝國民黨：向民意起義來歸吧

陳菊也贊成立院「修憲廢考監」　柯建銘：這不是最優先題目

盼中央釋財源　蔣萬安：國稅成長104％、地方稅僅增13％是明顯失衡

黨主席之爭！韓國瑜駁干涉黨務　朱立倫嘆：我對院長造成大困擾

青鳥登紐約時報廣場　500支持者聲援「民主火種」

不放棄輝達　蔣萬安邀黃仁勳逛南機場、景美夜市：有私人口袋名單

南韓國情院：發現北韓拆除兩韓跨境鐵路跡象　密切關注中

于北辰沒收到黃埔百年校慶邀請函　嘆：我有背叛中華民國？

彰化再伸援手！副議長率隊傳愛　親送2萬顆當地粽挺花蓮

花蓮推動綠色辦公　2天3場說明會宣示5大指標

參加兒畢典！撞斷消防栓水柱狂噴　高雄老實男報警：抱歉浪費水

全聯「雞腿排肉切片」年銷316萬盒！AI產線曝光　年中慶下殺優惠

曝朱立倫喊「花東三法已被黑」　李彥秀：尚未有共識不硬推

離譜畫面！韓小3男童「甩副校長5巴掌」　恐龍媽趕來跟著打班導

長效鮮乳是什麼？「乳製品差異」一次看　專家：保久乳沒有防腐劑

AI題材旺　股王信驊漲335元刷4095新天價

政治熱門新聞

即／韓國瑜深夜急發聲明

快訊／陳菊「全力支持立院修憲廢監院」　強調三權分立理想從未改變

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

9大AI巨頭齊聚台北　王定宇：5位是台灣人

「黃仁勳真倒楣！」　郭正亮：他很無奈！他沒有不要中國市場

快訊／2原民綠委跑票　原民禁伐補償金3萬增至6萬三讀通過

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

《村里長支給條例》三讀通過！綠委盛讚

桃園第3例　選委會公告文青里長罷免案成立

4縣市爭取輝達進駐　台南苗栗打夜市牌

AI算力中心落腳高雄　陳其邁揪黃仁勳逛夜市

快訊／士兵打賭「泳渡基隆河」跳河失蹤　空軍證實：持續搜救中

輝達來台設廠！楊文科：首選就在新竹縣

柯建銘拒簽字！原民綠委嘆「推禁伐補償不順」　韓國瑜妙回這句

更多熱門

相關新聞

明起雨區擴大「南部下最猛」　端午節鋒面攪局天氣曝

明起雨區擴大「南部下最猛」　端午節鋒面攪局天氣曝

天氣逐漸不穩定，中央氣象署指出，受到華南雲雨區東移影響，今（5日）各地偶爾會有小雨或飄雨，外出要攜帶雨具，明天水氣增加，雨勢一波又一波，周五、周六南部整天都有局部性大雨，周日到下周有一道鋒面報到，中南部將有短暫陣雨或雷雨出現。

紅龍果今起可輸日！農業部：日本成最大水果出口國「年銷9億」

紅龍果今起可輸日！農業部：日本成最大水果出口國「年銷9億」

NVIDIA拜會長庚醫院　共同推動AI智慧醫療產業

NVIDIA拜會長庚醫院　共同推動AI智慧醫療產業

來台旅客人數美國排名第4「超越疫前」　觀光署率團赴美推廣

來台旅客人數美國排名第4「超越疫前」　觀光署率團赴美推廣

美眾院將審軍援台灣161億元　外交部密切關注

美眾院將審軍援台灣161億元　外交部密切關注

關鍵字：

台灣青鳥行動紐約時報廣場全球聲援民主自由

讀者迴響

熱門新聞

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

即／韓國瑜深夜急發聲明

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

李妍瑾整夜哭認婚姻只維持4個月　

台網美澳洲「遭隨機攻擊」送醫　嚇到想回台灣

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面