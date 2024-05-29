118課綱不存在！教長：現行版本沒問題「未規定10年要改一次」

▲鄭英耀表示，法律沒有明文強調每十年課綱要改一次，118課綱實際上不存在，但隨著科技改變，課綱與課程需要與時俱進並微調。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部長鄭英耀今（29日）主持上任後首次部務會報。鄭英耀對同仁提出兩項任務，包括在6月7日前提交各縣市教育現況與需求的檔案，同時還提及，「法律沒有明文強調每十年課綱要改一次，118課綱實際上是不存在」，但隨著科技快速改變，現有課綱與課程需要與時俱進並微調，提出未來人才培育的圖像，深化培育人才品質。

鄭英耀今天首度主持部務會報，在開會致詞時還贈送與會教育部同仁，來自中山大學的瓷杯，以及金莎巧克力，並取其諧音，希望教育部同仁「心懷慈悲」，並勉勵部屬以巧思克服外在挑戰與阻礙來源，教育政策從規劃到實踐，要傾聽社會大眾的不同聲音，制訂政策要更貼近民眾期待。

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隨後鄭英耀也提出未來施政的重點項目。首先是盤點全台22縣市教育現況，並逐步建構類似「學習歷程檔案」的「各縣市教育檔案」，盤點各縣市教育現況與需求，包括哪些成果不錯，或需要持續精進與協助地方的地方，以及需求的急迫性與重要性，未來當政策需要推動時，或協助地方改善時，透過中央與地方合作，精準有效地提供資源，提升教育品質，希望同仁在6月7日前建構初步狀況。

隨後鄭英耀提到，108課綱一路走來沒有問題，但要更深化培育人才品質，這是團隊必要做、也是該有的態度，因為隨著科技快速發展，現有課綱與課程需要與時俱進並進行微調，提出培育未來人才的圖像。

鄭英耀表示，「法律沒有明文強調每十年課綱要改一次，118課綱實際上是不存在」。但需要提出未來人才培育的圖像，讓學生面對複雜問題，可以有效解決，培育的學生，需要「有創意與民主與科技素養、能夠團隊合作，有一定批判思考能力、能溝通與自主學習，還有終身學習的態度」，對於未來人才培育圖像，並不因生成式AI出現而有改變，人才培育要在一個科技大框架下，協助師資增能並提升教學內容，呼應產業的人才需求。