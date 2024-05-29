新任教育部長送員工「2禮物」！背後寓意曝：制訂貼近民眾政策

▲教育部長鄭英耀（見圖）贈送同仁瓷杯與巧克力，勉勵要心懷慈悲，並以巧思制訂與推動教育政策。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部長鄭英耀今（29日）主持上任後首次部務會報，並贈送與會教育部同仁瓷杯與巧克力。鄭英耀提醒同仁在公部門服務要「心懷慈悲」，就如同前總統李登輝所說「民之所欲，長在我心」，並勉勵同仁以巧思克服外在挑戰與阻礙，教育政策從規劃到實踐，除了要傾聽社會大眾的不同聲音，也要制訂更貼近民眾期待的政策。

520上任的教育部長鄭英耀，今天首度主持部務會報。鄭英耀在開會致詞時，首先送給與會教育部官員來自中山大學的瓷杯，以及巧克力，並取其諧音，希望教育部同仁「心懷慈悲」。

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鄭英耀表示，自己非常喜歡前總統李登輝說過「民之所欲，長在我心」這句話，從中央到地方政府，都要有這個核心概念，在公部門推動政策，必須要心懷慈悲，用佛家的話來說，慈悲就是「予樂拔苦」，要思考如何真正讓所有利害關係人，也就是所有社會大眾，從師生到家長不要擔憂，並透過政府專業力量，協助國家培育人才，並讓國家產業有更好發展，希望與此跟同仁共勉。

隨後鄭英耀也拿出巧克力比喻，他送巧克力給同仁，不只是要嚐甜頭，還要同仁以巧思克服外在挑戰與阻礙來源。鄭英耀說，在公共政策推動上，面臨許多挑戰，包含資源及社會上的多元聲音，如何聽到不同聲音，從中形成更有價值作法，這充滿挑戰，希望同仁從規劃教育政策到實踐，要將社會各界聲音與擔憂都放在身上，利用創意與累積經驗，並傾聽民意，制訂更貼近民眾期待的政策。

▲教育部長鄭英耀贈送同仁瓷杯與巧克力，勉勵要心懷慈悲，並以巧思制訂與推動教育政策。（圖／記者許敏溶攝）