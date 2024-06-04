快訊／蛋價再降2元！蛋商急拋售「市場出現3斤100元」

▲國內雞蛋進入消費淡季，蛋價再創2年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋進入消費淡季，產量卻屢創新高，目前每日生產過剩30萬顆雞蛋，各地蛋商面臨囤蛋壓力。台北市蛋商公會今（4日）宣布，蛋價再降2元，產地價今起從32.5元降至30.5元，批發價周四（6日）跟進，從42元降至40元。這也是兩個月以來蛋價第4度降價，蛋價再創2年新低。

蛋價經過幾波調降，但因即將進入夏季、加上端午節檔期，雞蛋買氣並未提升，市場傳出各地蛋商為了消化囤蛋，不惜低價出清，北部市場傳出零售白蛋1斤35元、3斤100元低於行情的價格，甚至營業用一箱20斤的箱蛋也只要500元，等於1斤只要25元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「雞蛋真的多到賣不完！」台北市蛋商公會理事長林天來坦言，近期各地蛋商賣壓沉重，的確有部分業者為了降價出清，不惜以低於行情價拋售，但蛋品都在保鮮期內，只是存放比較久，打蛋時可能會有蛋黃散開的情況，至於要不要搶便宜購買，消費者可以自行評估。

謝姓蛋行業者則提供挑選新鮮雞蛋的方法，如果是新鮮雞蛋，通常蛋殼的表面是光滑的，幾乎看不見氣孔，也不會有水痕；但如果蛋殼表面過於粗糙、或蛋殼表面有明顯的水紋，可能就是存放過久的雞蛋，有過敏體質者最好避免食用。此外，傳統市場散裝箱蛋，在蛋箱側邊會貼雞蛋溯源標籤，會標示有效日期，消費者購買時可多加留意，尤其購買低於行情的雞蛋，應確認是否過期。

