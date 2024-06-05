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970億訂了！　以色列再買25架F-35戰機

▲▼F-35I。（圖／以色列國防部）

▲F-35I。（圖／以色列國防部）

文／中央社

以色列今天表示，已與美國簽訂價值30億美元（約新台幣970億元）軍購案，購買洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的25架F-35匿蹤戰機，將於2028年開始交機。

法新社報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在做出上述宣布的聲明中指出：「當一些與我國敵對者意圖破壞我們與最好盟邦之間的關係時，我們只會進一步強化我們的聯盟。」

「這向我們在整個區域的敵人傳遞了一個強力訊息。」 以色列國防部表示，這筆軍購案將使以色列F-35戰機數量達到75架。

以色列國防部聲明指出：「自2028年起，將以每年3至5架的速度交付這批軍機。」 以色列是中東地區唯一擁有F-35戰機的國家，這款全球最先進的戰鬥機，具有匿蹤功能，還能用以蒐集情報、深入敵方領土攻擊和進行空中纏鬥。

以色列軍方2018年5月宣布，以色列已成為第一個將F-35戰機用於實戰的國家。 在去年10月7日以哈爆發衝突前，以色列已在敘利亞多年戰爭期間對敘國領土發動數百次空襲，主要針對伊朗支持的部隊、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）戰士和敘利亞陸軍據點等。

今年4月，以哈在加薩（Gaz）激烈交戰之際，伊朗出動300多架無人機和飛彈，首度直接攻擊以色列。

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