咖啡機業務自稱施明德侄！詐保修商200萬判1年6月　再爆販賣大麻

▲施姓男子詐騙保修商近200萬元遭判刑，再爆涉販賣大麻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／台北報導

台北市內湖區一家賣咖啡機的公司男業務，自稱是施明德侄子，因對公司配合的保修廠商收取20%佣金，謊稱做為打點廠商工程部主管費用，可避免被刁難或被取代，5年來得手近200萬元，士林地檢依詐欺罪起訴，判有期徒刑1年6個月，事後，警方調查男業務還涉及販賣大麻電子菸彈給同事及保修商，警方將傳喚他到案說明。

▼施姓業務詐騙保修商近200萬，再爆涉賣毒大麻菸彈 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，男子施淳譯任職於台北市內湖區匯格公司（現已離職），主要負責餐飲設備銷售，由於這家公司販賣咖啡機給全家便利商店全台3000多間門市，後續咖啡機的保養維修都必須由匯格公司的保修商承攬；施男在2015年12月間，介紹一名陳姓男子加入保修商行列，負責大桃園地區全家咖啡機維修保養。

陳姓保修商在加入時被施男告知，由於需要打點全家便利商店設備工程部長官，以及匯格公司設備主任，公司規定每個保修商都要繳交每個月營業所得的20%當作傭金，這樣比較不會被刁難，可以保你工作順遂避免被取代，陳男不疑有他，以為這是入行潛規則，於是每個月將營業所得截圖給他，再匯款給施男20%，持續到2021年7月，共匯款199多萬元。

陳男事後發現對施男提告詐欺，施男還言語恐嚇「我叔叔是施明德，別怪我無情」，2023年8月，士林地檢署依詐欺罪起訴，士林地院因施男涉犯詐欺取財罪，貪圖私利又否認犯行並未歸還犯罪所得，判有期徒刑1年6個月。今年（2024年）3月28日，警方調查，施淳譯涉及販賣大麻菸彈給同事及保修商，目前已約談相關人及施男到案說明，釐清毒品來源。