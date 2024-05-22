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美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

▲▼純在果汁,好市多,美式賣場,芒果紅龍果綜合果汁,蘋果菠菜綜合果蔬汁,淋醬,藍莓,百香果。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

▲純在果汁近期在好市多推出「野餐派對好食光」特展試飲活動，現場可以喝到芒果紅龍果綜合果汁及蘋果菠菜綜合果蔬汁兩款新品，此外去年爆紅的藍莓淋醬今年再推出百香果口味，雙醬搭配組合，勾起許多民眾興趣。（圖／翻攝自好市多臉書社團，下同）

消費中心／綜合報導

天氣太熱了！正餐不想吃油膩便當或飽到不行的飯麵類，只想來點清爽沙拉或麵包輕食，還要配上一杯酸酸甜甜的飲料解渴，才是王道！最近有一款先前就在好市多討論社團爆紅過的飲品，又再一次登上話題熱燒榜，那就是「純在」系列的蔬果汁；以各種新鮮蔬果調合而成，不僅每一口都喝得到真材實料的天然果泥、果粒及果肉等，重點是味道還融合得超級好喝，讓超多網友大讚CP值完勝手搖飲。這次推出兩種新口味「紅、綠拿鐵」，果不其然又炸出瘋狂好評，喝過的人紛紛大力推坑，要大家趁著5/26前可以在好市多免費試飲期間，趕快手刀衝現場搬貨；現場還有先前一出就被瘋搶的藍莓淋醬，以及最新推出的百香果淋醬，也是必須多帶幾組囤在家裡備著，才不會「醬」到用時方恨少。

▲▼純在果汁,好市多,美式賣場,芒果紅龍果綜合果汁,蘋果菠菜綜合果蔬汁,淋醬,藍莓,百香果。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

現代人健康意識當道，早就不流行喝甜膩系、會造成身體負擔的飲料，而是改吃最天然、最新鮮的食材為身體補充能量。好市多社團最近就有網友分享，試飲冷壓果汁知名品牌「純在」推出的紅拿鐵「芒果紅龍果綜合果汁」、綠拿鐵「蘋果菠菜綜合果蔬汁」兩款新品後的感想。其中「芒果紅龍果綜合果汁」由紅龍果、芒果與芭樂按黃金比例調製，口感濃稠、味道清香微甜，每一瓶1.2公升中即有高達241毫克維生素C以及2052微克β-胡蘿蔔素，紅龍果則含有纖維素，能維持消化道機能，化身不論是大人、小孩都很適合補充的營養紅拿鐵維持「順暢」。就有媽媽分享自家孩子容易「不順」，立刻掃貨要在果汁加優酪乳，讓滿滿的纖維素幫助消化，她自己則是要做成芒果紅龍果奶蓋，上班帶一杯到公司當健康早餐！還有網友分享「聽人說加氣泡水會更讚」、「紅龍果鮮奶！很健康的代餐。豆漿應該也很可以」。

▲▼純在果汁,好市多,美式賣場,芒果紅龍果綜合果汁,蘋果菠菜綜合果蔬汁,淋醬,藍莓,百香果。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

▲▼純在果汁推出新口味「芒果紅龍果綜合果汁」，富含維生素C和纖維素，讓希望可以天天「順暢」的民眾們躍躍欲試。

▲▼純在果汁,好市多,美式賣場,芒果紅龍果綜合果汁,蘋果菠菜綜合果蔬汁,淋醬,藍莓,百香果。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

▲▼純在果汁,好市多,美式賣場,芒果紅龍果綜合果汁,蘋果菠菜綜合果蔬汁,淋醬,藍莓,百香果。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

另一款新品綠拿鐵「蘋果菠菜綜合果蔬汁」，許多人可能會被內含的菠菜和綠色果汁外表給嚇到了，畢竟「綠色」容易讓人聯想到「青菜味」，但有試飲網友就分享其實喝起來完全沒有「草味」，反而是喝到清爽風味，再加上蘋果、檸檬、柳丁及蜂蜜混合而成的甜蜜滋味，微酸果香讓整體口感更富層次。也有熱愛菠菜網友看到了驚呼「菠菜！！！新口味耶～～最愛的蔬菜～我還不喝爆！」而且喝一瓶就能為身體補充多種營養，包括天然蔬果的維生素及纖維，有助於提升保護力及幫助維持消化道機能，每一瓶1.2公升的綠拿鐵中「總多酚」含量就達343毫克，還能幫忙抗氧化，低熱量又高營養，當然是想要健康生活的飲料控的上上之選。

▲▼純在果汁,好市多,美式賣場,芒果紅龍果綜合果汁,蘋果菠菜綜合果蔬汁,淋醬,藍莓,百香果。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

▲▼純在果汁新出的「蘋果菠菜綜合果蔬汁」口味，光看果汁顏色讓人又愛又怕，但其實喝起來完全沒有菜味，也有最愛菠菜的網友興奮想要買來喝看看。

▲▼純在果汁,好市多,美式賣場,芒果紅龍果綜合果汁,蘋果菠菜綜合果蔬汁,淋醬,藍莓,百香果。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

好市多純在果汁試飲活動還有另外的驚喜！現場網友除了喝到兩款新品果汁之外，更買得到去年推出後大受好評的藍莓淋醬，不少人狂讚終於有了對身體更健康的鮮果醬選擇，而且味道酸酸甜甜，不論是淋在沙拉上，還是抹在吐司、可頌等麵包上或是加在優格裡都非常對味；今年更推出升級版，加入百香果淋醬，一次打造雙淋醬組合包，百香果淋醬香氣十足，同樣酸甜滋味吃了不膩口，讓熱衷比價的網友笑說「一次選擇兩種口味的感覺真好」、「三樣新品我全包了」！

▲▼純在果汁,好市多,美式賣場,芒果紅龍果綜合果汁,蘋果菠菜綜合果蔬汁,淋醬,藍莓,百香果。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

▲▼純在果汁,好市多,美式賣場,芒果紅龍果綜合果汁,蘋果菠菜綜合果蔬汁,淋醬,藍莓,百香果。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

更有網友創意分享淋醬新吃法，因為淋醬是獨立小包裝攜帶方便，開口設計不需要剪刀也不易沾手，非常方便帶到公司，只要搭配綠茶或氣泡水就是一杯百香果綠，隨時幫自己開啟一段有儀式感的下午茶時光，笑說「後來連同事都被我推坑覺得很方便又好吃」。純在果汁好市多販售兩罐一組「芒果紅龍果綜合果汁」289元、綠拿鐵「蘋果菠菜綜合果蔬汁」239元，藍莓、百香果淋醬一組30包235元，期間試飲活動只到5/26止，想嚐鮮動作要快，這個週末就到全台好市多14家賣場帶上一組吧。

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