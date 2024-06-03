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鹿港荒廢電台纜線遭竊　 竊賊還在機房！打完毒品正在茫

▲毒蟲到廢棄的中央廣播電台偷電纜線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲毒蟲到廢棄的中央廣播電台偷電纜線。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮荒廢已久的中央廣播電台，近日頻頻發現輸送電纜線遭竊，警方追查，在機房發現一名43歲盧男，剛施打完海洛英，精神萎靡坐在地上，身旁散落槌子、鉗子、電纜剪、固定剪等犯案工具，當場人贓俱獲，警詢後坦承施用毒品及竊取電纜線，全案移送彰化地方檢察署偵辦。

▲毒蟲到廢棄的中央廣播電台偷電纜線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲毒蟲到廢棄的中央廣播電台偷電纜線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鹿港警方表示，此事件發生在5月17日，當時有民眾發現電臺的輸送電纜線疑似遭竊，並報警。警方到場後確認有竊盜情事，並立即聯繫中央廣播電台褒忠分台陳姓分台長前來派出所完成報案程序。在今(3日)上午11時許，民眾再次發現電台的輸送天線疑似又遭竊，警方立即派員前往查看，並在機房內發現盧男。

▲毒蟲到廢棄的中央廣播電台偷電纜線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

盧男剛施打完毒品坐在地上，胯下旁的地上有還有未注射完畢的針筒殘劑，一旁小皮包內裝有一包海洛英、鏟管、及3只施打完毒品的殘渣袋，當場扣押竊盜犯案工具及毒品。

鹿港分局分局長林英煌對此表示讚許，民眾熱心協助看守沒有駐守警衛且荒廢已久的中央廣播電台，發揮鄰里間守望相助精神，共同守護民眾的財產安全，維護社區內的治安。

▲毒蟲到廢棄的中央廣播電台偷電纜線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲毒蟲到廢棄的中央廣播電台偷電纜線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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