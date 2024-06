太搶鏡！美議員老爸國會認真演說　6歲兒在後面「狂做鬼臉」爆紅

▲共和黨眾議員羅斯進行國會演說時,6歲的大兒子蓋伊對鏡頭大做鬼臉,而讓這名小男孩成為網路迷因。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國共和黨籍的田納西州眾議員羅斯(John Rose),3日帶著大兒子葛伊(Guy Rose)到國會,就前總統川普的「封口案」發表演講。豈料,只有6歲大的小葛伊卻因為一個可愛的表情,意外搶光爸爸的風頭,成為網路紅人。

綜合美媒報導,當天,由於羅斯的妻子帶著3歲的小兒子回到了田納西州,因此他只好將大兒子帶到國會。從現場畫面可見,在這場國會演說中,站在講台上的羅斯專心地對川普封口案表達自己的看法,而兒子則在爸爸演講時,安靜地坐在他身後。

