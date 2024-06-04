太搶鏡！美議員老爸國會認真演說　6歲兒在後面「狂做鬼臉」爆紅

▲共和黨眾議員羅斯進行國會演說時，6歲的大兒子蓋伊對鏡頭大做鬼臉，而讓這名小男孩成為網路迷因。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國共和黨籍的田納西州眾議員羅斯（John Rose），3日帶著大兒子葛伊（Guy Rose）到國會，就前總統川普的「封口案」發表演講。豈料，只有6歲大的小葛伊卻因為一個可愛的表情，意外搶光爸爸的風頭，成為網路紅人。

綜合美媒報導，當天，由於羅斯的妻子帶著3歲的小兒子回到了田納西州，因此他只好將大兒子帶到國會。從現場畫面可見，在這場國會演說中，站在講台上的羅斯專心地對川普封口案表達自己的看法，而兒子則在爸爸演講時，安靜地坐在他身後。

A child on the House floor while @repjohnrose delivers remarks. pic.twitter.com/HeNY5nNNEI — CSPAN (@cspan) June 3, 2024

不過，可能是因為國會演說對6歲小童來說實在太無聊，因此小葛伊有點坐不住，一直在位子上扭來扭去。突然，小葛伊發現了對著爸爸的鏡頭，於是他露出燦爛的微笑後，開始在鏡頭前擠眉弄眼、翻白眼、吐舌頭和做鬼臉，天真而鬼靈精怪的模樣瞬間成為眾人焦點。

由於羅斯過於專注於自己的演講，因此他並未立即發現葛伊的調皮行為，直到他結束演說後，才終於發現小葛伊已在網上成為紅人，引發網友們的熱烈討論，不少人也紛紛留言稱讚小葛伊「十分可愛」，「他馬上就發現鏡頭了，超聰明！」

事後，羅斯也將這段影片放上網，表示自己原本只是告訴葛伊可以對鏡頭微笑，讓遠在田納西州的小兒子也能看到，卻沒想到兒子隨後的動作竟引發這麼大的反響，成為網路上的熱門話題。