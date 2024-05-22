男友拿「前女友」的戒指求婚！她收下才知是二手婚戒　委屈討拍

▲貝拉答應求婚後，才知道婚戒是二手的。（圖／mrsbelleblake）

記者王佩翊／編譯

美國一名女子開心接受男友求婚後，卻赫然得知，求婚戒指竟是男友用來向前未婚妻求婚使用的「二手戒指」，男友甚至還和前女友一起設計這款「充滿意義」的戒指，讓她覺得自己不受重視，難過不已。

根據《紐約郵報》報導，美國田納西州一名28歲TikTok網美貝拉布雷克（Bella Blake）近日分享了一段影片，目前累計觀看量已達400萬次，影片中她透露，她的男友竟然使用前未婚妻的訂婚戒指向她求婚，讓她覺得被背叛。

貝拉難過表示，「我不知道該怎麼反應。」她說，被求婚後，一直很喜歡這枚戒指，但是當時並不知道它的來歷。

貝拉指出，「當天我回家後一直在說這枚戒指有多漂亮，我真的很喜歡它。」隨後她便在鏡頭前展示了這枚訂婚戒指。然而，她的男友卻馬上回答道，「哦！艾莉卡也很喜歡這枚戒指。」

此言一出，隨即讓貝拉大吃一驚。貝拉問道：「艾莉卡？是那個曾經和你訂婚1年的女孩？」沒想到男友竟然說，「沒錯，這枚戒指就是我當初給她的那枚。」

貝拉對此感到非常失望，她認為丈夫像個不誠實的鑽石商人一樣，試圖把這枚戒指轉手交給她。讓她更加憤怒的是，這枚戒指並不是為她挑選的，而是丈夫和前女友一起去珠寶店訂製的。

她說，「我喜歡這枚戒指，它很漂亮，但它不是為我準備的。」更令她感到不滿的是，男友拒絕買一枚10克拉的戒指送她，因為他認為太貴了。