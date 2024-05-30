飛碟博士海邊邀舞遭控「摸胸蹭大腿」　北檢不起訴理由曝

▲擁有博士學位的飛碟專家江晃榮被控性騷擾，經檢察官調查認為事證不足，處分不起訴。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

被稱為台灣飛碟專家的台大博士江晃榮，被控涉嫌在去年間，以協助處理官司訴訟為由，載1名桃園女子到新竹出庭時，開到南寮海邊邀女子一起跳國標舞，趁機親吻、觸摸胸部，並磨蹭大腿，事後還傳送「性生活對女人有什麼好處」等文章，涉嫌性騷擾，但因沒有相關事證，台北地檢署30日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

72歲的江晃榮是台大農業化學系畢業，擁有生化博士，也曾到日本京都大學進修，1990年代常上電視談論業餘研究的外星生物、宇宙飛碟等話題，被稱為飛碟專家，同時也出過上百本有關解密外星人、生物科技、食安等橫跨各領域的專書。2021年間，曾因無律師資格代寫訴狀，被依違反《律師法》判刑3月、併科罰金4萬，緩刑2年。

據了解，江晃榮是在某次座談會中認識了年約40歲，頗具姿色的提告女子，江男得知女子有訴訟難解，便表示可協助處理並陪同開庭，2023年3月底，江男特地從台北市文山區住處開車，先到桃園接女子上路後，一起到新竹地院開庭。

女子指控，江晃榮途中以吃飯為由，載她到南寮海邊，2人下車走了一段路後，江晃榮邀請她一起跳國標舞，卻趁肢體接觸之際，偷親她，還碰觸她的胸部、磨蹭她的大腿，女子覺得不舒服，但回家後隔天，江晃榮又LINE了1篇文章「性生活對女人有什麼好處」，女子回訊「我覺得噁心」。

不過女子並未及時提告，直到幾個月後，2人因故鬧翻，女子才報警處理，江晃榮則反控女子誣告。檢察官調查認為，當時海邊周圍沒有其他目擊者，也沒有監視器畫面可供佐證，無法單憑女子單一指述就認定犯罪，但女子依個人感受提告，也不構成誣告，因此同時將雙方互控案都處分不起訴。