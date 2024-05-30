　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飛碟博士海邊邀舞遭控「摸胸蹭大腿」　北檢不起訴理由曝

▲▼飛碟專家江晃榮，或判緩刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

擁有博士學位的飛碟專家江晃榮被控性騷擾，經檢察官調查認為事證不足，處分不起訴。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

被稱為台灣飛碟專家的台大博士江晃榮，被控涉嫌在去年間，以協助處理官司訴訟為由，載1名桃園女子到新竹出庭時，開到南寮海邊邀女子一起跳國標舞，趁機親吻、觸摸胸部，並磨蹭大腿，事後還傳送「性生活對女人有什麼好處」等文章，涉嫌性騷擾，但因沒有相關事證，台北地檢署30日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

72歲的江晃榮是台大農業化學系畢業，擁有生化博士，也曾到日本京都大學進修，1990年代常上電視談論業餘研究的外星生物、宇宙飛碟等話題，被稱為飛碟專家，同時也出過上百本有關解密外星人、生物科技、食安等橫跨各領域的專書。2021年間，曾因無律師資格代寫訴狀，被依違反《律師法》判刑3月、併科罰金4萬，緩刑2年。

據了解，江晃榮是在某次座談會中認識了年約40歲，頗具姿色的提告女子，江男得知女子有訴訟難解，便表示可協助處理並陪同開庭，2023年3月底，江男特地從台北市文山區住處開車，先到桃園接女子上路後，一起到新竹地院開庭。

女子指控，江晃榮途中以吃飯為由，載她到南寮海邊，2人下車走了一段路後，江晃榮邀請她一起跳國標舞，卻趁肢體接觸之際，偷親她，還碰觸她的胸部、磨蹭她的大腿，女子覺得不舒服，但回家後隔天，江晃榮又LINE了1篇文章「性生活對女人有什麼好處」，女子回訊「我覺得噁心」。

不過女子並未及時提告，直到幾個月後，2人因故鬧翻，女子才報警處理，江晃榮則反控女子誣告。檢察官調查認為，當時海邊周圍沒有其他目擊者，也沒有監視器畫面可供佐證，無法單憑女子單一指述就認定犯罪，但女子依個人感受提告，也不構成誣告，因此同時將雙方互控案都處分不起訴。

ET快訊
黃仁勳、張忠謀逛寧夏夜市！　3大老闆合照「藏共同點」
快訊／炎亞綸獲緩刑　首度發聲
球賽還在打「收到對方球員私訊」！梓梓傻：有時間滑IG
快訊／旅日注意！Suica西瓜卡App大當機　無法儲值、買票
北韓屎攻「糞便氣球」分析出爐！　滿滿一包成分曝光
社子島毒蛇亂竄！翻箱倒櫃抓蛇影片曝　驚見超毒雨傘節
快訊／魔獸回來了！　加盟台灣新球隊
LIVE／社子島大量蛇入侵！眼鏡蛇竄民宅2天3條　炎亞綸判刑
英勇高中生6度衝火場！　背出人後嗆昏倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中建案意外現場曝！　工人誤觸220V電流瞬間麻痺...摔落梯子命危

快訊／高雄愛河又傳落水！男「看風景」突墜河　消防直擊搶救

快訊／桃園觀音停業鐵皮工廠突起火　「外風管燒毀」原因待查

誤信愛心投資計畫　新北退休女師「現金+10KG金條」4千萬泡湯

未開大燈警勸導「恍神騎士加速逃」　沿路丟「包」滅證下場曝

社子島毒蛇亂竄！民宅內翻箱倒櫃抓蛇影片曝　戶外捕獲雨傘節

會車驚見路中間站1行人？駕駛「未禮讓挨罰6千」提告卻輸了

棉花糖阿北摸臀襲胸2國中女「給150+3根麥芽糖」封口　無罪理由曝

偷體育賽事訊號供賭客「邊看邊下注」　博弈集團侵權8.3億18人落網

飛碟博士海邊邀舞遭控「摸胸蹭大腿」　北檢不起訴理由曝

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

台中建案意外現場曝！　工人誤觸220V電流瞬間麻痺...摔落梯子命危

快訊／高雄愛河又傳落水！男「看風景」突墜河　消防直擊搶救

快訊／桃園觀音停業鐵皮工廠突起火　「外風管燒毀」原因待查

誤信愛心投資計畫　新北退休女師「現金+10KG金條」4千萬泡湯

未開大燈警勸導「恍神騎士加速逃」　沿路丟「包」滅證下場曝

社子島毒蛇亂竄！民宅內翻箱倒櫃抓蛇影片曝　戶外捕獲雨傘節

會車驚見路中間站1行人？駕駛「未禮讓挨罰6千」提告卻輸了

棉花糖阿北摸臀襲胸2國中女「給150+3根麥芽糖」封口　無罪理由曝

偷體育賽事訊號供賭客「邊看邊下注」　博弈集團侵權8.3億18人落網

飛碟博士海邊邀舞遭控「摸胸蹭大腿」　北檢不起訴理由曝

網傳抵制花蓮旅遊嗆傅崐萁　行政院：振興花蓮觀光是努力方向

9成「腦中風」可以預防！醫示警8大風險因子：中3項就是高危險群

貼心老闆害他尿尿成咖啡色　竟是「1急症」…醫搖頭：再晚就換肝

工會揭3大業務「去年虧16.5億元」　中華郵政：仍達盈餘繳庫目標

6年前走進張忠謀辦公室！劉德音親揭「台積電走向世界」關鍵戰役

涉偷拍、散佈未成年性愛片！ 炎亞綸獲緩刑首度發聲了

香港民主派47人初選案　14人顛覆國家政權罪名成立

黃仁勳、張忠謀逛寧夏夜市！　大老闆合照「藏1共同點」

台中建案意外現場曝！　工人誤觸220V電流瞬間麻痺...摔落梯子命危

舉北韓長期監控人民為例　藍要賴清德講清楚「王義川分析事件」

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

社會熱門新聞

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

高雄斥資千萬裝潢「全套店」被抄了

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

應徵陣頭他被「逼吃貓屎、麵包蟲」！虐殺棄屍邊坡

即／涉偷拍性愛片外流　炎亞綸判7月緩刑3年

新竹鐮刀煞校門口刺傷警衛　師生直擊嚇壞

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

社子島大量毒蛇亂竄闖民宅　放生團體說加持過不會咬人

扮日本和尚夾帶加熱煙彈闖桃機　海關查扣560條

王義川爆「定位分析群眾」　北檢分案調查

即／台中澄清醫院遭無差別攻擊　9醫護遭打傷

更多熱門

相關新聞

F.I.R.飛兒樂團合約糾紛　師徒對決7/5宣判

F.I.R.飛兒樂團合約糾紛　師徒對決7/5宣判

F.I.R.樂團前主唱詹雯婷Faye被控涉誣告團長兼恩師陳建寧偽造文書，今（28日）在台北地院開庭，連同作證的前團員黃漢青（阿沁），形成另類合體，但師徒對決撕破臉，陳稱被詹造成一輩子侮辱，詹批陳把她說成十惡不赦，華研公司插一腳，自稱無端被師徒恩怨連累成墊背的替死鬼、商譽險遭毀滅，請求重判詹，法官諭知今年（2024年）7月5日上午9點29分宣判。

前駐菲代表徐佩勇遭爆性騷　監院全票通過彈劾

前駐菲代表徐佩勇遭爆性騷　監院全票通過彈劾

性騷露背美女還PO照公審　上市公司老闆判6月

性騷露背美女還PO照公審　上市公司老闆判6月

台南浪人祭伸狼爪！男大生忍不住偷摸辣妹5秒

台南浪人祭伸狼爪！男大生忍不住偷摸辣妹5秒

明天變天！今午後雷雨來襲　準颱風「艾維尼」最快今晚生成

明天變天！今午後雷雨來襲　準颱風「艾維尼」最快今晚生成

關鍵字：

飛碟專家博士江晃榮性騷擾海邊國標舞誣告

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面