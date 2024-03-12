避免保母虐童奪命再發生　桃市府推3新措施保障被安置幼兒

▲桃園市政府針對北市幼童受虐案，將推出「提高個案訪視頻率」、「不定期家庭互動抽查」、「建立專責醫師健康訪視」等三項新措施。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於台北市發生居家式幼童受虐案引發大眾矚目，桃園市政府除表達深度遺憾，為避免悲劇重演，桃市府將推出「提高個案訪視頻率」、「不定期家庭互動抽查」與「建立專責醫師健康訪視制度」等三項措施。市府指出，婦幼局已於今（12）日完成13位桃市居家安置個案訪視，1位因返家將擇日再訪，另針對全日托育與委託安置保母訪視頻率，從每年4次提高至每年6次；其中委託安置保母照顧3歲以下幼兒，後續將結合幼兒專責醫師制度進行收案與必要訪視，以保障安置幼兒照護與健康情形。

市府表示，桃市執業登記居家托育人員（保母）由婦幼局委託6個居家托育服務中心，聘請專業人員分區辦理居家托育人員執業登記、教育訓練、訪視輔導與管理，並依據收托方式安排不預告實地訪視。此外，針對居家托育服務中心訪視輔導人員，辦理照顧品質敏感度訓練課程，以提升訪視輔導效能；同時持續辦理居家托育人員照顧知能在職訓練、紓壓與情緒管理課程，發展協力圈互助模式，各居家托育服務中心並針對其照顧困難或情緒議題提供必要協助，以提升居家托育人員專業知識並提供情緒支持。

市府社會局亦針對安置兒少居家式托育服務，落實「一評、二顧、三支持」原則，「一評」係加強居托照顧評估，必須為加入桃市居家托育系統之合格保母，並通過資格審查會議，始得擔任安置兒少居托人員。社會局於每年5月及11月底皆會針對居托安置人員當年度課程訓練時數、居托證照效期，及其本人與家庭成員素行進行評估調查。

「二顧」則是品質與健康兼顧，桃市主責社工、居托社工、出養社工及保母系統等多方定期於兒少安置的居托場域進行訪視，並有業務訪查及定期抽查訪視，若查出有不適任情形即刻通報主管機關，並依緊急事件處理機制流程處理。在職居家安置保母每年皆須接受帶養過程評估，倘受照顧狀況不適切或多次拒絕配合者，市府將隨時召開不適任居托人員保母審查會，引進醫療資源，定期針對居家安置服務個案進行健康檢查，以確保兒少照顧情形。

「三支持」則是透過訓練、喘息與協力圈，針對居家安置保母提供兒少保護安置相關職前訓練、在職訓練、支持性團體活動、臨托喘息服務與聯誼會等措施，以支持居家安置保母能量，使安置兒童獲得妥適照顧。