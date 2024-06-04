復刻林業聚落生活！林田山納涼祭+生活市集　夏日懷舊之旅

▲復刻當年林田山冰店內部與外觀。（圖／李徳俞提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

喜迎初夏端午連假，邀請大家一起來納涼，逛懷舊市集！繼去年夏天原子炭工廠整建啟用，冰店、食堂和一棟日式宿舍也陸續整建完成，林田山林業文化園區8日在生活廣場舉辦林田山納涼祭及林業生活懷舊市集，有賣菜攤、冰店、柑仔店、理髮店、米店和食堂等生活場景，完整復刻過去的林業聚落生活，歡迎闔家光顧，感受林田山生活廣場往日熱鬧氛圍。





林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，林田山林業文化園區在過去不僅僅是一處以生產木材為主的林場，更是許多林田山人生活的地方。在行政院2020年政府重大公共建設支持下，推動「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫，第一期2021-2024年，花蓮分署積極展開相關修復工程，從修復加藤機關車、林業文物展示館佈展更新，原子炭工廠、冰店、食堂和宿舍修復，及相關景觀營造工程，皆是重要里程碑。系列修復工作不僅是對林業文化的珍視，更融合創意再利用，讓民眾在這片充滿歷史底蘊的土地上，感受到新時代活力。

來趟懷舊之旅，可以古早味美食、體驗手作、挖寶尋找生活古物及欣賞音樂演出。走進米店、醫護室、冰果室和食堂感受一日林田山人當時的生活風貌，及百年山城帶來的歷史風華，當天在市集消費還有機會抽到精美禮物。詳細活動訊息請見「林田山林業文化園區」粉絲專頁，或電洽森林育樂科李小姐03-8325141#270。



活動時間：6月8日（六）10:00-16:00

活動地點：林田山林業文化園區 生活廣場

