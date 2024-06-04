　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

復刻林業聚落生活！林田山納涼祭+生活市集　夏日懷舊之旅

▲▼復刻當年林田山冰店內部與外觀。（圖／李徳俞提供，下同）

▲復刻當年林田山冰店內部與外觀。（圖／李徳俞提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

喜迎初夏端午連假，邀請大家一起來納涼，逛懷舊市集！繼去年夏天原子炭工廠整建啟用，冰店、食堂和一棟日式宿舍也陸續整建完成，林田山林業文化園區8日在生活廣場舉辦林田山納涼祭及林業生活懷舊市集，有賣菜攤、冰店、柑仔店、理髮店、米店和食堂等生活場景，完整復刻過去的林業聚落生活，歡迎闔家光顧，感受林田山生活廣場往日熱鬧氛圍。

▲▼復刻當年林田山冰店內部與外觀。（圖／李徳俞提供，下同）
 
林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，林田山林業文化園區在過去不僅僅是一處以生產木材為主的林場，更是許多林田山人生活的地方。在行政院2020年政府重大公共建設支持下，推動「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫，第一期2021-2024年，花蓮分署積極展開相關修復工程，從修復加藤機關車、林業文物展示館佈展更新，原子炭工廠、冰店、食堂和宿舍修復，及相關景觀營造工程，皆是重要里程碑。系列修復工作不僅是對林業文化的珍視，更融合創意再利用，讓民眾在這片充滿歷史底蘊的土地上，感受到新時代活力。

▲▼復刻當年林田山冰店內部與外觀。（圖／李徳俞提供，下同）

來趟懷舊之旅，可以古早味美食、體驗手作、挖寶尋找生活古物及欣賞音樂演出。走進米店、醫護室、冰果室和食堂感受一日林田山人當時的生活風貌，及百年山城帶來的歷史風華，當天在市集消費還有機會抽到精美禮物。詳細活動訊息請見「林田山林業文化園區」粉絲專頁，或電洽森林育樂科李小姐03-8325141#270。

▲▼復刻當年林田山冰店內部與外觀。（圖／李徳俞提供，下同）


活動時間：6月8日（六）10:00-16:00
活動地點：林田山林業文化園區 生活廣場
 

ET快訊
快訊／唐治平母死亡　陳屍社區頂樓
選秀大年遇旅外潮！中職球探嘆：頂級都出去、優秀的選不了
「超正3親姊」包圍東海畢業弟！姊姊驚：竟然爆了
許維恩家中顧娃「沒穿內衣」　床上監視器畫面PO網：太透
魏哲家霸氣喊「台積電無敵手」　擴廠連說3次台灣
快訊／黃仁勳勢力挺進高雄！　鴻海宣布：攜手輝達打造AI算力中
「最美檢察官」遭批騙妻結婚生子！老婆反擊　認對「變態」不滿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

復刻林業聚落生活！林田山納涼祭+生活市集　夏日懷舊之旅

屏東長治鄉路邊垃圾多　隨手亂丟遠端全都錄…環保局4天罰41件

台南3演藝團隊將赴巴黎　參與文化奧運台灣館演出

關愛不間斷　台電雲林營業處「電記在心」急難救助金送暖

勞動部南分署舉辦企業見習活動　微創鳳凰店家傳承經驗助創業者圓夢

大雨就有災　立委會勘14處農水路...爭取4千萬經費護農

台塑企與朝陽科大攜手農業輔導　小番茄示範觀摩再獲肯定

40歲貨運司機體重120公斤　達文西手術成功減重30公斤

今晨搶通！蘇花崇德段大規模坍方　加派機具徹夜搶修

端午3天連假　枋寮警調撥車道因應…加強取締車輛違規

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

復刻林業聚落生活！林田山納涼祭+生活市集　夏日懷舊之旅

屏東長治鄉路邊垃圾多　隨手亂丟遠端全都錄…環保局4天罰41件

台南3演藝團隊將赴巴黎　參與文化奧運台灣館演出

關愛不間斷　台電雲林營業處「電記在心」急難救助金送暖

勞動部南分署舉辦企業見習活動　微創鳳凰店家傳承經驗助創業者圓夢

大雨就有災　立委會勘14處農水路...爭取4千萬經費護農

台塑企與朝陽科大攜手農業輔導　小番茄示範觀摩再獲肯定

40歲貨運司機體重120公斤　達文西手術成功減重30公斤

今晨搶通！蘇花崇德段大規模坍方　加派機具徹夜搶修

端午3天連假　枋寮警調撥車道因應…加強取締車輛違規

血腥畫面曝！新竹8惡煞闖包廂砍人「滿地血」　酒店辣妹慌亂出逃

連11次掃條碼卻沒進帳　超商女店員詐22萬！老闆看監視器氣炸

台積電跌7元收839　台股大跌180點來到21357點

演完躺一周！一生必看《超炫白蛇傳》屏東登場　表演、市集玩到飽

脫序遊客！義大利古城牆上「用麥克筆簽名」　恐挨罰215萬

酸菜魚重調味＝不新鮮？基隆網友「我絕不吃」掀論戰　呱吉回應被讚爆

青鳥飛越國境！3小時募資260萬　「彩虹台灣」登紐約時代廣場

傅崐萁喊黨內有共識才推花東三法　林俊憲：資深「煞車皮」有作用？

美眾院將審軍援台灣161億元　外交部密切關注

傅崐萁推「花東三案」藍內現雜音　賴士葆：傾向3案拆開處理

地方熱門新聞

高雄4.4星燒肉店驚傳火警！濃煙狂竄

基隆山崩驚險瞬間　巨石險擊中「儲油槽」

感謝英雄！盧秀燕頒獎長髮哥、奪刀男

護理師荒！　桃園市議員揭引發關病床潮

桃園新型「組合式減速平台」　外縣市來取經

全國最大火力發電廠在桃園？！　凌濤關切

桃園推出就業獎勵津貼　紓緩缺工困境

女議員邀男性體驗分娩陣痛　驚嘆比踢到蛋蛋還痛

桃園YouBike2.0站被譏「空心站」　黃敬平籲改善

萬巒好事會花生活動開展　林育先代表柯文哲出席

貨運司機體重120公斤　達文西手術成功減重30公斤

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

苗栗教練要求選手　棄權國手選拔

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

更多熱門

相關新聞

失智症最重早預防　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

失智症最重早預防　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

國際阿茲海默症協會最新報告指出，全球失智症人口數量近年持續攀升，預計2050年數字將突破1.52億人；國內的台灣失智症協會也指出，截至2024年為止，台灣的失智症患者已經突破30萬人數，較五年前增長了約20%，預測未來幾十年內將有逐漸增長的趨勢，國家發展委員會也表示台灣將於2025年進入超高齡社會，高齡化已是未來趨勢。

「5個中肯建議」讓你往健康路上邁進

「5個中肯建議」讓你往健康路上邁進

花蓮全民運動館動土　估2年後完工

花蓮全民運動館動土　估2年後完工

老婆自律到可怕！人夫曝「鋼鐵日程」：何德何能娶到她

老婆自律到可怕！人夫曝「鋼鐵日程」：何德何能娶到她

哈雷美式重機復刻版

哈雷美式重機復刻版

關鍵字：

復刻林業聚落生活林田山納涼祭市集懷舊回味

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

國小出現蛇　師上最棒生命教育

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面