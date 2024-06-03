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1萬元匯錯帳戶！妹子被「不讀不回」慌爆　結局超展開

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

網銀相當方便，只要在手機上點一點就可以輕鬆轉帳，不過輸入帳號時可要小心了。一名女網友就說，最近要匯款給自己，結果不小心轉給別人，她隨即詢問對方能否還錢，不過卻被不讀不回，讓她十分慌張。文章曝光後掀起討論，不少網友紛紛給予建議。

原PO在Dcard發文表示，最近上網買東西需要刷卡，但A帳戶餘額不足，所以就想從B帳戶轉了2筆款項到A帳戶，金額分別都是1萬元，總共2萬元。但她後來發現，自己只收到一條入帳通知，仔細一看才發現其中一筆轉到別人的帳戶了，對方是先前曾交易過的網友，但購買過程不是很愉快，讓她相當尷尬。

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但她還是硬著頭皮詢問，「能不能把錢退給我？」後來對方上線卻不讀不回訊息，即使打電話也都沒有接。她只好聯絡銀行，但客服人員表示，如果對方已知匯款錯誤，但仍不願意還錢，就是惡意不還錢，建議直接提告，讓她很慌張，不知道錢到底能不能拿回來。

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

不少網友表示，「請告他不當得利」、「如果你都這樣說了他還是不回應，就直接走法院，因為他已經是惡意侵佔跟不當得利了」、「提告啊，他最後應該也是要賠償你提告的費用」。

也有許多人提醒，轉帳前一定要仔細檢查，「依法他要還你，但是我只想說轉錯帳戶的人真的很煩，還要浪費別人的時間，至少這個人你還認識，不認識的話，被你轉錯就要為了一個陌生人奔波，真的很惱人」、「拜託轉帳請再三確認…我每次要轉帳給陌生人都會確認不只三次了，帳號有夠長很怕記錯或打錯」。

事後原PO更新表示，對方看到訊息後已經把款項退還，也自動扣除15元手續費，她有收到對方匯款的9985元，因此也另外再轉一點費用給對方當作回禮。

不過如果匯錯帳戶，收錢方卻不肯把錢退回該怎麼辦？根據民法第179條「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。」又據同法第181條，「不當得利之受領人，除返還其所受之利益外，如本於該利益更有所取得者，並應返還。」因此民眾若是匯款時不小心轉錯帳戶，可以透過訴訟取回自己的錢，但須留意會花費不少成本。

此外，若收錢方不肯將錢歸還，也可能觸犯刑法中的侵占罪。根據刑法第335條，如果拒絕將款項歸還，等同將款項據為己有，即成立侵占罪。

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