屏東長治鄉路邊垃圾多　隨手亂丟遠端全都錄…環保局4天罰41件

▲民眾任意丟垃圾 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉部分民眾隨意亂丟垃圾，甚至垃圾車已經開到家門口，也不願意將垃圾丟進垃圾車，屏東縣政府環保局利用高科技執法取締，本月起迄今短短4天，開出41件罰單，每張最高處6000元罰鍰。

環保局表示，環境部於民國95年1月1日起全面實施垃圾不落地政策，但最近期屏東縣長治鄉少數民眾為貪圖個人方便，任意棄置垃圾於住家附近道路旁或社區出入口，部分住戶有樣學樣，在垃圾車未抵達前，亦將家中垃圾堆疊於棄置點，形成「破窗效應」造成環境髒亂，環保局屢屢接獲民眾陳情。

更有少數誇張民眾，連垃圾車到他家門口也不願配合將垃圾丟上車，逕自將家中垃圾放於門前，就是要清潔隊員下車服務收運，讓長治鄉清潔隊員苦不堪言。

為此，縣環保局前已函請長治鄉公所加強落實垃圾不落地政策，長治鄉代理鄉長曾龍陽亦相當重視此一問題，親自沿路向民眾宣導垃圾不落地，並加強破袋檢查。

但過去長治鄉公所為服務鄉親，對於民眾已提早堆置於路旁垃圾均會協助收運。為遏止此一歪風，環保局於5月底在垃圾棄置熱點地區設置遠端監視系統，以高科技執法方式來進行違規稽查取締，通過全天候的影像監控，即時發現並完整取證亂丟垃圾違法行為。

統計至今(6/4)已查獲41件棄置垃圾案件，其中徒步棄置19件，騎乘機車棄置21件，甚至還有開車載垃圾丟棄1件；另長治鄉公所近期破袋檢查亦查獲2件違規案件，後續皆依法辦理裁處。



環保局表示，近來會透過監視錄影設施取締違規行為人亂丟垃圾行為，鄉公所也會進行破袋檢查，藉由嚴格執法以達到嚇阻效果，同時也呼籲鄉親切勿貪圖一時方便、以身試法，根據《廢棄物清理法》第27條第1款規定，隨地亂丟垃圾的行為最高可處新臺幣6,000元罰鍰，對於查獲的每一起案件，鄉公所及環保局均會依法告發處分絕不姑息，共同來維護公共環境整潔和縣民生活品質。