AI阿婆水果攤爆紅「當地人直呼神奇」　曝她老公也擺攤：很常買

網搜小組／劉維榛報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳吃上癮的「阿婆水果攤」，被網友封評最大贏家，這讓從小在迪化街長大的財經網美胡采蘋感到非常驚訝，她也朝聖這水果攤「目前爆紅中」，她也笑虧「不用財富自由也買得起啦！」該文引發當地人分享，「我比較常買她先生的玉米！」

胡采蘋在臉書表示，看完黃仁勳振奮人心的演講後，尤其點名通化街阿婆水果攤，讓她陷入回憶殺，特地重返夜市一趟，也直擊水果攤擠滿人潮，「目前爆紅中，造成了道路的擁擠，還有一些人在遠處拍照like me。」

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▲阿嬤水果攤爆紅中，攤位周圍都是人。（圖／翻攝Emmy追劇時間FB）



胡采蘋自曝，「從小在通化街長大、畢業於通化街對面三興國小的我表示這很神奇」，她也觀察直呼，兆元水果攤是真的很氣派，攤車超大水果多而乾淨，文末更笑虧「不用財富自由也買得起啦！」

該文引發5千多名網友討論，「支持阿婆的『AI水果攤』上市上櫃」、「在台灣只要努力打拚，每個人都可以過的越來越好」、「阿婆的攤位不知道能不能投資」、「下個月很想去北部走走順便吃吃水果」、「原來在台灣實現財富自由的人那麼多」。

在地人也直呼，「從小就在這區長大的me，同感神奇，結果我最愛旁邊的米粉湯，跟粉圓冰」、「這攤從小買到大」、「一直以為通化夜市的招牌是冰火湯圓」、「通化街以前更多有趣攤商，現在都被服飾鞋店佔領」；有內行分享「我比較常買她先生的玉米」，也就是阿姨水果攤的丈夫，「現在是『服飾店旁』，萊爾富搬到小巷的另一邊」。