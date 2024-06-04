日店員拒退稅「摔明細、計算機」！她做1舉動　對方秒鞠躬道歉

▲原PO遇到不友善的日本店員。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，尤其是自由行方便又自在，一名女網友表示，日前去大阪某天模型店購物，跟店員提Taxfree並拿出護照，店員不僅無視，結帳時還摔計算機、明細，她回了一聲「蛤」，便把明細揉爛扔在桌上瞪對方，嚇得店員趕緊鞠躬道歉。

女網友在Dcard發文，「真的遇到超不友善的日本人了」，旅遊前就知道日本人對觀光客很厭世，已經做好被臭臉對待的心理準備，在大阪某間中古模型店購物，拿著護照以及兩盒模型結帳，結果男店員直接無視護照，但她很堅定要Taxfree，「他居然大大嘆口氣耶，才不甘願拿走護照，算錢時計算機還用摔的摔桌上」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下秒，店員用力摔明細在桌子上，原PO用力「蛤」的一聲，「直接把桌上的明細揉爛，用力扔到桌上瞪他」，店員露出驚恐的表情，馬上鞠躬道歉，「他會不會改善態度我不知道，他事後跟其他店員會不會私下辱罵我我也沒差，反正之後我也不會再去這間店消費了」。

貼文曝光，網友大讚，「日本人骨子裡都覺得自己高人一等，尤其針對台灣人根本沒什麼尊重」、「正常啦，在日本住個兩年就完全改觀了」、「做得好，面對這種欺善怕惡的就要給他一點態度」、「因為那個蛤，對日本人來說蠻兇的」、「五月中剛回來，澀谷車站的店員超級狗眼看人低」。