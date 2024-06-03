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嗆到千萬別拍背喝水！專家警告「一拍更容易窒息」　這樣做才是正解

▲▼感冒,喉嚨痛,咳嗽,流鼻涕。（示意圖／CFP）

▲篠原弓月表示，人們在嗆到或是噎住時，不應拍背喝水，反而應用力咳嗽，把異物排出。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

吃飯噎住或被嗆到時，許多人都會下意識地拍打背部或是喝水，但日本齒科衛生士協會的篠原弓月卻表示，這其實是一種錯誤做法，因為拍背或喝水可能反而讓卡住的東西更難被排出，導致窒息風險增加，反而應該鼓勵被噎住者用力咳嗽，將異物排出。

據《信濃每日新聞》報導，篠原弓月解釋，人們之所以會被噎住或嗆到，是因為食物、飲料或唾液誤入呼吸道，因此人體的防禦機制會自然地讓人發出強烈咳嗽，藉此排出異物。

儘管人們習慣在噎住或嗆到時拍打背部，但這其實會干擾咳嗽所產生的氣流，導致氣管內的異物難以被排出，或是讓快要被咳出的異物再次落入更深的氣管中，增加窒息危險。此外，喝水還有可能進一步刺激喉嚨，擾亂呼吸，造成誤嚥的風險，因此人們不應拍打噎住者的背部，或是喝水。

篠原指出，這一觀念其實已被專家們提出了15年左右，只是相關知識還未被普及到普羅大眾之間。那麼，當有人噎住時旁人該怎麼做呢？篠原建議，人們應鼓勵被噎住者用力咳嗽，並「從下往上輕揉其背部，而不是拍打」，也可以用紙巾或毛巾輕摀被噎住者的嘴，讓他們放心用力咳出異物。

篠原強調，吃飯時細嚼慢嚥，保持良好的姿勢，都是預防噎住的有效方法，而且養成良好的口腔健康習慣也同樣重要，例如經常說話、朗讀或唱歌來鍛煉聲帶，並定期進行牙科檢查，檢視口腔的衛生與功能。

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