為生孩子「死了2次」　她憶闔眼前最後一幕：心電圖變直線

▲基莉3年前剖腹產時,差點命喪手術台上。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國36歲媽媽基莉(Keeley Wilson)接受剖腹產時,竟然二度心臟驟停,她回憶當時躺在手術台上,目睹自己的心電圖變成一條直線,儀器立刻發出很長的嗶聲,醫護人員瞬間陷入慌亂,「要說我真的死了兩次也不為過。」

基莉本周接受《鏡報》採訪,分享3年前的瀕死經驗。她第一次心臟驟停2分鐘,再度醒來時,看見醫師正在做心肺復甦術(CPR),還有人頻頻喊著自己的名字。第二次心臟驟停不知道多久,據悉使用心臟電擊去顫器與腎上腺素才醒過來,一睜開眼就看到女兒已經順利出生、正在嚎啕大哭。

Mum who 'died twice' during a C-section heard the moment she flatlinedhttps://t.co/HJdEAkcaRG pic.twitter.com/IDGgRJhEdF