為生孩子「死了2次」　她憶闔眼前最後一幕：心電圖變直線

▲基莉3年前剖腹產時，差點命喪手術台上。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國36歲媽媽基莉（Keeley Wilson）接受剖腹產時，竟然二度心臟驟停，她回憶當時躺在手術台上，目睹自己的心電圖變成一條直線，儀器立刻發出很長的嗶聲，醫護人員瞬間陷入慌亂，「要說我真的死了兩次也不為過。」

基莉本周接受《鏡報》採訪，分享3年前的瀕死經驗。她第一次心臟驟停2分鐘，再度醒來時，看見醫師正在做心肺復甦術（CPR），還有人頻頻喊著自己的名字。第二次心臟驟停不知道多久，據悉使用心臟電擊去顫器與腎上腺素才醒過來，一睜開眼就看到女兒已經順利出生、正在嚎啕大哭。

Mum who 'died twice' during a C-section heard the moment she flatlinedhttps://t.co/HJdEAkcaRG pic.twitter.com/IDGgRJhEdF — The Mirror (@DailyMirror) June 3, 2024

基莉在2021年5月18日產下3515公克的女兒，儘管鬼門關走一遭，隔天也順利出院，卻因為CPR被壓斷肋骨，胸口長期疼痛，讓她一度沒辦法抱孩子，「我只是想要抱抱她卻做不到，這讓我感覺很失敗。」接下來幾個月，基莉飽受精神折磨，不僅罹患創傷後壓力症（PTSD）與焦慮症，也總是回想起瀕死畫面，夜裡噩夢連連。

儘管基莉曾經回診詢問，但沒有任何醫護人員能夠解釋，為什麼剖腹產會讓她心臟驟停，直到現在仍是一個謎，「我還是很困惑。我可以接受這件事發生了，我也向前看了，但每當想起這件事，依然感覺很震驚。不知道這是怎麼發生的，意味著我很難把它拋諸腦後。」