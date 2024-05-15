呼籲泰國王室改革！28歲女絕食抗議110天　「突心臟驟停」不治身亡

▲泰國社運人士內蒂朋（中）14日因心臟驟停逝世。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

泰國28歲社運人士內蒂朋（Netiporn "Bung" Sanesangkhom）因涉嫌犯下「冒犯君主罪」，而在拘留所內絕食抗議了110天。5月14日晚間，內蒂朋突然出現了心臟驟停症狀，經搶救仍宣告不治，成為泰國第2位在冒犯君主罪監禁期間過世的政治犯。

綜合BBC等外媒報導，內蒂朋是一位活躍的社會運動人士。早在2020年，她就已加入「壞學生」（Bad Students）運動，並在2022年參加反君主制團體Thaluwang，呼籲王室改革。

2022年5月30日，曼谷南部4區刑事案件專門檢察官辦公室對內蒂朋提出了7項起訴，其中有2項罪名均與「冒犯君主罪」相關，而將其逮捕。隨後，內蒂朋獲得了保釋，但由於內蒂朋在2023年再次參加抗議活動，向描繪泰國王后蘇提達的旗幟噴漆，而被中止保釋，被關押在中央女子監獄。

2024年1月27日，內蒂朋開始絕食，抗議針對她的指控，並呼籲司法改革與停止對異議人士的起訴。儘管她的身體在絕食的第一個月就出現問題，但她仍堅持不食，並拒絕接受任何醫療照護。

▲內蒂朋逝世後，有不少民眾為她舉行了悼念活動。（圖／達志影像／美聯社）

2024年5月14日，內蒂朋因突發心臟驟停，而在晚間9時30分被送到法政大學醫院。報導稱，內蒂朋被送院時已失去意識和脈搏，而院方也在搶救2小時後，於晚間11時22分宣告內蒂朋死亡。

據泰國人權律師協會透露，內蒂朋生前曾出現腫脹、腹痛、疲勞、失眠等症狀，而且她因長期絕食無法進食，只能服用液體食物。醫院最初宣告其死因為心臟病，但真正的原因仍有待解剖確認。

內蒂朋是泰國第2名在冒犯君主罪監禁期間過世的活動人士。此前，61歲的退休卡車司機安彭（Ampon Tangnoppakul）在2012年因涉嫌從手機發出多則冒犯國王和王后的簡訊，被宣布冒犯君主和電腦犯罪名成立，而被判處20年刑期。安彭於2012年5月8日在獄中過世。

冒犯君主罪是保護泰國王室免於受到批評的法律，但它同時也是世上最嚴峻的法律之一，最高可判處15年刑期。自2020年以來，至少有272人因此罪被起訴，其中17人正在監獄等待審判。