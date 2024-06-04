他「包皮水泡」復發　女友突衝進診間

▲醫師說，第二型單純皰疹又稱為「生殖器皰疹」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師施冠偉分享，一名患者包皮水泡復發來看診，建議對方可做疱疹病毒篩檢確認一下，話還沒講完，患者的女友就衝進診間。

施冠偉近日在臉書發文，分享當下這對情侶的對話：

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女友：你包皮水泡復發， 那我會不會被你感染啊？

患者：水泡復發，我也不願意啊。

施冠偉解釋，疱疹病毒感染痊癒後，還是會潛藏在神經裡，若免疫力低下很有可能會再復發，先篩檢確認是不是第二型，治療部分有藥膏、口服、靜脈注射抗病毒藥，只要增強自身免疫力以及定期服藥，都會降低復發頻率。

施冠偉提醒，醫療診間是解決問題的地方，吵架只會讓彼此不開心，無法解決問題，理性溝通百利無一害。

施冠偉表示，第二型單純皰疹又稱為「生殖器皰疹」：

►感染原因

因性接觸而傳染、共用性玩具。



►感染位置

生殖器、肛門、臂部、大腿。



►潛伏期

2 至 12 日。



►感染症狀

患者私密處長水泡，小便容易刺痛、疼痛。若水泡破了易潰爛，容易發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫脹等等，更嚴重的可能會引發腦炎。

施冠偉說，如果懷疑自己染有疱疹，必須及早至泌尿科就診，一起理性溝通，讓病快點痊癒。