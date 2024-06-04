　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他「包皮水泡」復發　女友突衝進診間

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師說，第二型單純皰疹又稱為「生殖器皰疹」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師施冠偉分享，一名患者包皮水泡復發來看診，建議對方可做疱疹病毒篩檢確認一下，話還沒講完，患者的女友就衝進診間。

施冠偉近日在臉書發文，分享當下這對情侶的對話：

[廣告]請繼續往下閱讀...

女友：你包皮水泡復發， 那我會不會被你感染啊？

患者：水泡復發，我也不願意啊。

施冠偉解釋，疱疹病毒感染痊癒後，還是會潛藏在神經裡，若免疫力低下很有可能會再復發，先篩檢確認是不是第二型，治療部分有藥膏、口服、靜脈注射抗病毒藥，只要增強自身免疫力以及定期服藥，都會降低復發頻率。

施冠偉提醒，醫療診間是解決問題的地方，吵架只會讓彼此不開心，無法解決問題，理性溝通百利無一害。

施冠偉表示，第二型單純皰疹又稱為「生殖器皰疹」：

►感染原因

因性接觸而傳染、共用性玩具。

►感染位置

生殖器、肛門、臂部、大腿。

►潛伏期

2 至 12 日。

►感染症狀

患者私密處長水泡，小便容易刺痛、疼痛。若水泡破了易潰爛，容易發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫脹等等，更嚴重的可能會引發腦炎。

施冠偉說，如果懷疑自己染有疱疹，必須及早至泌尿科就診，一起理性溝通，讓病快點痊癒。

ET快訊
巨量「蟑螂近親」入侵清大宿舍　恐怖畫面曝光喊逃
教召強碰出國！　他選出國結果GG了
「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光
獨／短髮網美揭和超強關係！　介入Soya遭謾罵：都會承擔
股神A股「崩跌99.97％」　有人買到1股賺2000萬？交易
今雨區擴大　明「全台下3天」
股神旗下「波克夏」暴跌逾99％！紐交所回應了　美股跌115點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孕婦產後大出血　ICU醫「救一整個家庭」弟弟害羞

3星座「最會惹另一半生氣」！調皮射手就愛捉弄你

他「包皮水泡」復發　女友突衝進診間

24歲女染愛滋「三任男友」找戰犯！　崩潰：沒濫交約砲為何該死

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

今雨區擴大　明「全台下3天」

台寶可夢中心迅速補滿「快龍玩偶」　黃牛價格崩跌ing

巨量「蟑螂近親」入侵清大男宿　男大生曝恐怖畫面喊：快逃

購買前看清楚！好市多5種商品「不能退貨」　1極端情況恐取消會員

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳讚台灣3大超能力　「無名英雄卻是世界支柱」

孕婦產後大出血　ICU醫「救一整個家庭」弟弟害羞

3星座「最會惹另一半生氣」！調皮射手就愛捉弄你

他「包皮水泡」復發　女友突衝進診間

24歲女染愛滋「三任男友」找戰犯！　崩潰：沒濫交約砲為何該死

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

今雨區擴大　明「全台下3天」

台寶可夢中心迅速補滿「快龍玩偶」　黃牛價格崩跌ing

巨量「蟑螂近親」入侵清大男宿　男大生曝恐怖畫面喊：快逃

購買前看清楚！好市多5種商品「不能退貨」　1極端情況恐取消會員

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

ECHO登記結婚牙牙姐姐！交往3年「替罹癌爸爸沖喜」　曾交往李千娜

孕婦產後大出血　ICU醫「救一整個家庭」弟弟害羞

以色列證實4名人質死亡　哈瑪斯稱：遭以軍戰機空襲炸死

快訊 ∕ 中橫便道「谷關-德基」坍塌中斷　預計7日搶通

百億「台中神祕賭王」曝光！　刑事戰將為他淪抓耙仔

美國27家「軍火商代表團」抵台　將拜會政府高層

BDI近個兩月小幅上漲　與去年同期相較卻是倍數價

獨家／短髮網美揭和超強關係「只剩彼此」！　介入Soya遭謾罵：都會承擔

北台灣最大水樂園要開了！每日只要10元爽玩　超殺門票限時開賣

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

今雨區擴大　明「全台下3天」

蟑螂近親入侵清大男宿　男大生喊快逃

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

19歲女大生車禍...意外發現肺腺癌！醫揭可能原因

24歲女染愛滋崩潰　「三任男友」找戰犯

購買前看清楚！好市多5種商品不能退貨

50嵐「經典1品項」回歸！4縣市限定開賣

台寶可夢中心迅速補滿「快龍玩偶」　黃牛價格崩跌ing

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

把握今空檔　明起「全台下6天」

潮境公園山崩瞬間　「這一幕」惹怒全場

鐵路便當節「台鐵16款菜色曝光」！6／7起北車登場　拚千萬業績

一天刷幾次牙最好？牙醫曝「這數字」

更多熱門

相關新聞

男在家自割包皮險斷根！醫傻眼：他很自豪

男在家自割包皮險斷根！醫傻眼：他很自豪

部分男性會有包皮過長的困擾，但若想割除包皮，一定要找專業醫師幫忙！一名男性因為包皮過長，購買了「自助割包皮器」來操作，沒想到竟因此「差點斷根」，恐怖的事件讓泌尿科醫師陳忠佐提醒，想割包皮的話，還是要交給專業醫師來比較好。

愛愛「3招必學」　醫：吃太飽硬度下降

愛愛「3招必學」　醫：吃太飽硬度下降

8歲妹滿嘴爛！醫驚吐「這不是腸病毒」

8歲妹滿嘴爛！醫驚吐「這不是腸病毒」

國中生偷嚐禁果　GG潰爛痛爆

國中生偷嚐禁果　GG潰爛痛爆

醫：腸病毒真的要來了！他「水泡紅疹冒整片」　驚悚照曝

醫：腸病毒真的要來了！他「水泡紅疹冒整片」　驚悚照曝

關鍵字：

疱疹包皮水泡施冠偉

讀者迴響

熱門新聞

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

黃仁勳：輝達將在台灣招募1000名工程師

比大冰奶還猛！網瘋「超商炸屎特調」　專家認證有效

2年沒愛愛！女友監視器驚見「心碎1幕」快哭了

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯

今雨區擴大　明「全台下3天」

婦自覺5大不適症狀！竟已腸癌三期

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋主心態：沒要降價

「TOYOTA、HONDA」等5大日系數據造假

當小三還安慰Soya　網出征短髮妹：聖母？

駕駛血染上衣驚悚急喊：我前面還有車

高雄4.4星燒肉店驚傳火警！濃煙狂竄

更多

最夯影音

更多

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面