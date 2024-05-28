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男在家自割包皮「陰莖差點沒了」！泌尿醫師傻眼：他還很自豪

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲民眾在大陸購物網站買DIY割包皮器，差點整根陰莖都不見。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

部分男性會有包皮過長的困擾，但若想割除包皮，一定要找專業醫師幫忙！一名男性因為包皮過長，購買了「自助割包皮器」來操作，沒想到竟因此「差點斷根」，恐怖的事件讓泌尿科醫師陳忠佐提醒，想割包皮的話，還是要交給專業醫師來比較好。

陳忠佐近日在臉書粉專「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」分享，以前醫師們之間會口耳相傳，大陸某購物網站上有販售「自助割包皮器」，讓民眾能在家自行動手割包皮，甚至在包皮槍成為合法醫療器材前，就有人會買回家DIY。

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陳忠佐原先以為，這些只是都市傳說，沒想到近日有名曾姓男子來就診，原因是割完包皮一周還是紅、腫、疼痛，恢復狀況不如預期。

▼泌尿科醫師提醒，割包皮還是要找專業醫師幫忙，否則在家DIY不成，還可能因此斷根。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼香蕉示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

陳忠佐在問診時詢問曾男，先前是在哪邊動的手術，一聽才知道，曾男竟是自己上網購買包皮切割器，再回家自行操作，且過程中也沒有注射麻藥，患者甚至還自豪「我很勇欸」，讓他十分傻眼，「你沒有想過自己割很有可能會出事嗎？」

對此，陳忠佐表示，非常不建議患者自己在家割包皮，主要是因為家中並非專業環境，在沒有充分滅菌的情況下動手術，可能導致傷口嚴重感染，家中的環境無法達到醫院、專科診所的標準，必定會增加感染、併發症風險。

除了無菌標準以外，陳忠佐還提到，在家中自行割包皮，還有專業技術缺乏、後續併發症處理等問題，最好是將這種事交給專業醫師，否則DIY不成，割個包皮險些斷根，得不償失。

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