台東男久病厭世欲跳橋　警與家屬溫情喊話阻悲劇

▲警與家屬溫情喊話勸阻男子輕生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「快下橋」！台東縣警察局關山分局池上分駐所2日20時25分許，接獲民眾報案稱「有人要跳橋，請前來協助」。警員趙佳柔及劉秉忠隨即趕往現場，發現戴男(43年次)騎單車在橋上，其妹騎機車尾隨在後，所幸該橋施作工程有架設隔離網，又在警察及親屬的溫情喊話下，戴男才同員警返所，阻止一件悲劇的發生。家屬對警察的援助，一再表達感謝。



住在池上鄉的戴男，於2日傍晚，騎著單車外出，直至晚餐時間還未返家，其妹感到有異，因戴男久病厭世曾有過輕生念頭，所以家屬急得像熱鍋上的螞蟻，戴男的妹妹騎著機車，其妹婿開著自小貨車在附近找尋。

結果在20時許在池上大橋上發現牽著單車的戴男，因該橋目前在施作工程，橋邊護欄架設圍籬，其邊走還邊找尋縫隙。妹婿於橋頭欲迴轉去阻止，但因迴轉太快，後方箱式小貨車煞車不及，撞擊到騎車輛後方保險桿，只好立即報警處理。



池上分駐所警員趙佳柔及劉秉忠獲報後隨即趕往，於橋頭遇到戴男妹婿，由趙員先行將該事故拍照存證，另一方面，劉員奔跑至橋上，看到戴男妹妹騎著機車緊隨在發，但因池上大橋為臺9線連接南北主要橋樑，但因工程施作車道縮減，來往車輛頗多，所幸兩名員警邊勸阻、邊實施交通疏導，最終順利將戴男勸下橋，並帶返警所，有驚無險的完成此次救援任務。



關山警察分局表示，池上分駐所警員趙佳柔及劉秉忠發揮高度同理心，即時攔阻一場憾事的發生，積極熱忱的工作精神，足堪同仁榜樣。另提醒民眾，另呼籲民眾，若發現可疑人事物，請撥打110或當地分駐(派出)報案，警察將儘速抵達現場妥適處理，以維護民眾生命財產安全。

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