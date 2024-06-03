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中國網紅在靖國神社撒尿！日本名醫氣炸「懸賞千萬日圓」要逮人

▲▼靖國神社遭噴紅漆！中國網紅做的。（圖／翻攝自小紅書）

▲中國網紅「鐵頭」在日本靖國神社石柱前撒尿、噴紅漆。（圖／翻攝自小紅書）

記者羅翊宬／編譯

靖國神社在神道教的地位無可動搖，是最重要的招魂神社，供奉著明治維新以來為日本戰死的246萬名英靈。然而不久前，中國網紅「鐵頭」卻趁夜晚在靖國神社的石柱前撒尿，還噴紅漆寫下「廁所」。對此，日本名醫高須克彌祭出千萬獎金，懸賞抓住中國網紅的人。

綜合日媒報導，位於神奈川縣橫濱市的知名整形診所「高須診所」院長高須克彌透過社群平台X發文，針對中國網紅「鐵頭」日前在靖國神社石柱撒尿、塗鴉的事件表達不滿，他在內文喚起日本網友們守護祖國（日本）的愛國心，表示一旦有人能夠成功逮捕該名中國人，將祭出500萬日圓重賞。

隨後，他又再度發出貼文，表示願意將懸賞金加碼至1000萬日圓（約新台幣205萬元）。

貼文發出後，隨即引來日本網友們的贊同。不過，也有網友質疑「私人逮捕」的合法性。對此，高須克彌拍胸脯掛保證，「犯罪的是中國人。為了保衛祖國（日本），我認為愛國者不應該放任外人侮辱曾為守衛國家現身的英靈。就算因為逮捕犯罪者（中國人）而遭到究責，我也會盡全力守護您，請放心去逮捕他吧！」

據悉，高須克彌其實是日本國內著名的意見領袖，數年前台灣鳳梨遭到北京當局打壓時，他也曾呼籲日本民眾購買台灣鳳梨，並表示「從今以後只要吃鳳梨，我只吃台灣生產的」。

►中國網紅做的！靖國神社遭噴紅漆　他灑尿拍片：報復排核廢水

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