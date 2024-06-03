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在日本靖國神社撒尿、噴漆　中國網紅徹夜「逃回上海」！

▲▼靖國神社位於東京都千代田區九段坂。（圖／達志影像／美聯社）

▲靖國神社位於東京都千代田區九段坂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國社群平台小紅書網紅「鐵頭」日前上傳一段影片，內容顯示他趁夜晚爬上靖國神社前的石柱撒尿、噴紅漆寫「廁所」，嚴重羞辱在神道教擁有崇高地位、供奉246萬名英靈的靖國神社。然而，就在日本舉國憤怒之際，卻傳出鐵頭早就已經搭飛機回中國上海，逃之夭夭。

根據日媒《產經新聞》，日本警視廳公安部以涉及毀損器物的罪嫌，針對影片內登上靖國神社石柱撒尿、噴紅漆的中國網紅鐵頭和其他拍攝人員進行搜索，只不過日本警方已經證實，鐵頭5月31日晚間9時55分至10時之間在靖國神社撒尿、噴漆的幾個小時之後，便於隔天的6月1日搭乘飛機返回中國上海。

報導指出，日本警方研判鐵頭可能是5月31日晚間9時55分至10時之間，登上靖國神社石柱進行破壞，直到隔天（6月1日）清晨5時50分才有其他行人發現而向警方報案。

還有其他行人於6月1日晚間7時發現，中國籍遊客居然在靖國神社的高麗犬（狛犬）張貼紙條，上面以中文寫著「世界人民團結在一起吧」、「但是除了你們（指日本人）以外」。

據悉，日本整形科名醫高須克彌在社群平台X發文，表示願以1000萬日圓的高額獎金，懸賞有志之士抓捕該名褻瀆靖國神社的中國網紅，然而可惜的是，如今該名中國網紅已經確認逃回上海。

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