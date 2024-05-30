高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻 縣長+家長會長出手了

▲苗栗縣長鍾東錦等人下午探視和致贈慰問金，高度肯定英勇救人的林雅各。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣興華中學角力隊選手林雅各衝入火場救出70歲翁，英勇無畏的行為讓各界盛讚，媽媽談起兒子的大膽舉動，愛子心切的她忍不住責備雅各：你又不是消防隊員，如此衝動、太傻了！但聽到兒子英勇行為，林雅各父母感到驕傲又感動。另外，苗栗縣長鍾東錦今（30日）天下午，以學長身分到醫院探視並致贈慰問金，校長胡文生也代轉家長會長捐贈的畢業旅行旅費，讓林雅各感動不已。

林雅各媽媽韋美華說，一大早接到兒子手機來電，電話那頭卻不是兒子的聲音，竟是醫院急診室通知雅各送醫，夫妻（爸爸林勝宏）著急不已衝到醫院，才得知兒子為了救受困火場老翁，竟6度冒險闖入火場，怎麼晨操最後跑去了急診室？忍不住輕聲責備兒子說：「你以為你是消防員嗎？縱使救人心切，也不要一鼓衝動，太傻了！」但看到兒子身體難過後，她又心軟不再碎念。她稱讚雅各喜歡幫助弱小、富有正義感、重義氣，更感謝同學要集資贊助畢業旅行。

▲林雅各父母心疼談兒子，祖父也為孫子英勇行為感到驕傲。（圖／記者楊永盛翻攝）

林媽媽說，雅各因為吸入太多濃煙，剛就醫時雙眼仍帶有許多血絲、手腳麻木、半昏迷，答話含糊不清，經過高壓氧治療，相關症狀改善很多，可能也跟運動員身體素質較佳、恢復較快有關，肺活量慢慢恢復正常中。她說，看到兒子狀態一度好緊張、擔心留下後遺症，想到兒子英勇行為，感到又驕傲、感動和窩心，但又想到新竹消防員不幸事件，兒子沒有裝備涉險救人，才會唸叼他太傻了。

林雅各說，自己並非莽撞救人，當時觀察屋內流竄濃煙，沒有看到明火，研判沒有被火灼傷的危險，才將衣服沾水救人，衝入第3次才接觸到阿公，但阿公受困客廳和廚房的通道，體力不濟、不斷喊叫要休息一下，第6次他見情勢越來越危急，衝入後乾脆以角力抬起對手的攻擊技巧，加上老翁身體瘦小，一把就扛出屋外。他說，以後遇到類似救災情形，會觀察沒有危險後才敢救人。

▲林雅各恢復狀況良好，感謝各界關心。（圖／記者楊永盛翻攝）

縣長鍾東錦下午4點左右，偕同副議長張淑芬等多位民代到病房探視，代表縣府等單位致贈慰問金給林雅各和獲救的賴姓老翁，鍾縣長特地以興華中學的學長身分，私人再包一個大紅包肯定小學弟的義舉。

▲苗栗縣長鍾東錦等人下午探視林雅各，並致贈紅包慰問。（圖／記者楊永盛翻攝）

另外，興華中學校長胡文生表示，原本同學欲集資協助林雅各參加畢業旅行，後來家長會長吳育均得知後，直接贊助畢旅費用6000元，讓林雅各下個月可以開心跟同學一起畢業旅行；胡校長說，雅各去年參加112年參加角力國手選拔，很可惜最後沒有當選，目前最好的成績是去年全中運個人賽第5名。據指出，林雅各為家中長子，尚有一弟一妹，父母經濟狀況不佳，被列為低收入戶。