　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻 縣長+家長會長出手了

▲苗栗縣長鍾東錦等人下午探視和致贈慰問金，肯定林雅各的英勇救人。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣長鍾東錦等人下午探視和致贈慰問金，高度肯定英勇救人的林雅各。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣興華中學角力隊選手林雅各衝入火場救出70歲翁，英勇無畏的行為讓各界盛讚，媽媽談起兒子的大膽舉動，愛子心切的她忍不住責備雅各：你又不是消防隊員，如此衝動、太傻了！但聽到兒子英勇行為，林雅各父母感到驕傲又感動。另外，苗栗縣長鍾東錦今（30日）天下午，以學長身分到醫院探視並致贈慰問金，校長胡文生也代轉家長會長捐贈的畢業旅行旅費，讓林雅各感動不已。

林雅各媽媽韋美華說，一大早接到兒子手機來電，電話那頭卻不是兒子的聲音，竟是醫院急診室通知雅各送醫，夫妻（爸爸林勝宏）著急不已衝到醫院，才得知兒子為了救受困火場老翁，竟6度冒險闖入火場，怎麼晨操最後跑去了急診室？忍不住輕聲責備兒子說：「你以為你是消防員嗎？縱使救人心切，也不要一鼓衝動，太傻了！」但看到兒子身體難過後，她又心軟不再碎念。她稱讚雅各喜歡幫助弱小、富有正義感、重義氣，更感謝同學要集資贊助畢業旅行。

▲▼ 林雅各父母心疼談兒子。苗栗縣長鍾東錦等人下午探視和致贈慰問金。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲林雅各父母心疼談兒子，祖父也為孫子英勇行為感到驕傲。（圖／記者楊永盛翻攝）

林媽媽說，雅各因為吸入太多濃煙，剛就醫時雙眼仍帶有許多血絲、手腳麻木、半昏迷，答話含糊不清，經過高壓氧治療，相關症狀改善很多，可能也跟運動員身體素質較佳、恢復較快有關，肺活量慢慢恢復正常中。她說，看到兒子狀態一度好緊張、擔心留下後遺症，想到兒子英勇行為，感到又驕傲、感動和窩心，但又想到新竹消防員不幸事件，兒子沒有裝備涉險救人，才會唸叼他太傻了。

林雅各說，自己並非莽撞救人，當時觀察屋內流竄濃煙，沒有看到明火，研判沒有被火灼傷的危險，才將衣服沾水救人，衝入第3次才接觸到阿公，但阿公受困客廳和廚房的通道，體力不濟、不斷喊叫要休息一下，第6次他見情勢越來越危急，衝入後乾脆以角力抬起對手的攻擊技巧，加上老翁身體瘦小，一把就扛出屋外。他說，以後遇到類似救災情形，會觀察沒有危險後才敢救人。

▲▼ 林雅各父母心疼談兒子。苗栗縣長鍾東錦等人下午探視和致贈慰問金。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲林雅各恢復狀況良好，感謝各界關心。（圖／記者楊永盛翻攝）

縣長鍾東錦下午4點左右，偕同副議長張淑芬等多位民代到病房探視，代表縣府等單位致贈慰問金給林雅各和獲救的賴姓老翁，鍾縣長特地以興華中學的學長身分，私人再包一個大紅包肯定小學弟的義舉。

▲▼ 林雅各父母心疼談兒子。苗栗縣長鍾東錦等人下午探視和致贈慰問金。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣長鍾東錦等人下午探視林雅各，並致贈紅包慰問。（圖／記者楊永盛翻攝）

另外，興華中學校長胡文生表示，原本同學欲集資協助林雅各參加畢業旅行，後來家長會長吳育均得知後，直接贊助畢旅費用6000元，讓林雅各下個月可以開心跟同學一起畢業旅行；胡校長說，雅各去年參加112年參加角力國手選拔，很可惜最後沒有當選，目前最好的成績是去年全中運個人賽第5名。據指出，林雅各為家中長子，尚有一弟一妹，父母經濟狀況不佳，被列為低收入戶。

ET快訊
股市反指標女神再發威！1檔股票賣掉就起飛
高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻
騎士闖國道！槽化線立中柱「抽菸休息」　超扯畫面曝
「馬力斯」最快明早生成！　西半部周日劇烈降雨
黃仁勳美食地圖+1！現身驥園　大讚「雞湯超好喝」
驚悚影片！載狗遭撞機車磨地起火　法鬥犬火團中逃生全身傷
明年過年放9天！2025年行事曆　3天以上連假有6個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防範海難事件！高科技「航港1號」投入航道巡護　 確保通行安全

涉違法賣股「20年募資1千萬美金」　美商房產集團創辦人遭約談

騎車載法鬥遭追撞！機車起火害人狗都受傷　警鎖定肇逃駕駛

高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻 縣長+家長會長出手了

騎士闖國道！槽化線上淡定立中柱「休息喝水還點菸」　超扯畫面曝

電線桿折斷擊中吊籠…工人「8.5M高度墜落」！送醫宣告不治

豪宅工地工人觸電摔落　AED+CPR救回！中市勞工局勒令停工開罰

驚悚片！騎士載狗遭撞機車磨地起火　法鬥犬火團中逃生全身傷

幫修車廠老闆查應徵者前科紀錄　北市警小隊長緩起訴代價曝

要求面試穿短裙+透膚絲襪　變態老闆亮槍「闖紅燈硬上」還要第2次

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

防範海難事件！高科技「航港1號」投入航道巡護　 確保通行安全

涉違法賣股「20年募資1千萬美金」　美商房產集團創辦人遭約談

騎車載法鬥遭追撞！機車起火害人狗都受傷　警鎖定肇逃駕駛

高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻 縣長+家長會長出手了

騎士闖國道！槽化線上淡定立中柱「休息喝水還點菸」　超扯畫面曝

電線桿折斷擊中吊籠…工人「8.5M高度墜落」！送醫宣告不治

豪宅工地工人觸電摔落　AED+CPR救回！中市勞工局勒令停工開罰

驚悚片！騎士載狗遭撞機車磨地起火　法鬥犬火團中逃生全身傷

幫修車廠老闆查應徵者前科紀錄　北市警小隊長緩起訴代價曝

要求面試穿短裙+透膚絲襪　變態老闆亮槍「闖紅燈硬上」還要第2次

AI機器人羅昇、昆盈關不住！6營業日飆漲逾39%　並列22檔注意股

王義川掀監控爭議　媒體人：受傷最深的是青鳥行動

防範海難事件！高科技「航港1號」投入航道巡護　 確保通行安全

台灣大攜手LINE助攻中小餐飲業　推AI語音預約服務盼減少缺工窘境

想幫爸媽換免治馬桶！　網推可再加裝1設施

涉違法賣股「20年募資1千萬美金」　美商房產集團創辦人遭約談

先探／微軟市值龍頭　輝達威脅蘋果

福斯「新一代Transporter T7」再釋預告！3動力折合新台幣122萬起

涼糕哥擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多

嘉義市「全嘉樂起來勇壯樂團」開始報名　鼓勵樂活人生下半場

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

社會熱門新聞

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

台84連環撞起火！工程隊4車遭猛撞1命危

新竹鐮刀煞校門口刺傷警衛　師生直擊嚇壞

清寒高中生救人畫面曝　同學捐款助畢旅

高雄斥資千萬裝潢「全套店」被抄了

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

低收單親爸阿里山墜谷亡！留2求學中女兒

應徵陣頭他被「逼吃貓屎、麵包蟲」！虐殺棄屍邊坡

即／涉拍攝少年性影像等3罪　炎亞綸判7月緩刑3年

社子島大量毒蛇亂竄闖民宅　放生團體說加持過不會咬人

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

更多熱門

相關新聞

清寒高中生救人畫面曝　同學捐款助畢旅

清寒高中生救人畫面曝　同學捐款助畢旅

苗栗縣頭份市興華中學角力隊選手林雅各，28日凌晨奮勇6度衝入火場救出7旬老翁，林冒險救人的畫面今（30日）天曝光，過程中林一度上半身赤膊，最後運用優異的體能將老翁扛離火場。班導師詹喬惠說，林雅各因家境清寒，原本無法參加6月中旬的畢業旅行，同學得知他英勇事蹟，已集資要協助林跟同學一起旅行，留念美好的回憶。

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

搶救倒數第2出生率　苗栗縣明年每胎補助2萬

搶救倒數第2出生率　苗栗縣明年每胎補助2萬

快訊／侯友宜作東！　邀藍縣市首長+高虹安、鍾東錦交流市政

快訊／侯友宜作東！　邀藍縣市首長+高虹安、鍾東錦交流市政

當選有效確定　鍾東錦感謝法官

當選有效確定　鍾東錦感謝法官

關鍵字：

興華高中林雅各角力選手衝火場救老翁鍾東錦

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

陳沂處女秀大玩「火車便當、空X撞擊

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

姚元浩肺部檢查出現病變治療中　

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面