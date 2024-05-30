清寒高中生火場救翁　鍾東錦幫扛醫療費：你足夠好讓全世界都幫你

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣興華中學角力隊選手林雅各29日衝入火場救出70歲老翁，英勇無畏的行為讓各界盛讚，學校家長會長得知他由於家境清寒，無法參加6月的畢業旅行，決定贊助畢旅費用6000元。縣長鍾東錦表示，林雅各的醫療費由縣府支付，讓孩子不用擔心，「因為你足夠好，所以當時機來到，全世界都會跳出來幫你」。

▲鍾東錦探視林雅各並致贈慰問金，肯定林雅各英勇救人的行為。（圖／記者楊永盛翻攝）

針對林雅各英勇救援受困老翁，遭火場濃煙嗆傷住院一事，苗栗縣長鍾東錦30日下午偕同副議長張淑芬等多位民代前往病房探視，代表縣府等單位致贈慰問金給林雅各和獲救的賴姓老翁，他還特別以興華中學的學長身分，私人再包一個大紅包肯定小學弟的義舉。

鍾東錦事後在臉書表示，林雅各6度衝入火場救人，「你說他魯莽嗎？但唯有在緊急時刻，才能體現一個人善良的本質」、「他的勇敢讓整個苗栗縣都沸騰了，大家聽聞他來自清寒家庭，無法報名畢業旅行，於是都帶著旅費前來請雅各收下這份祝福，收下這份本就該屬於你的青春回憶，請帶著我們的感謝並背上行囊，因為這是整個社會於焉你的善良，而激起的迴響」。

鍾東錦說，「孩子，下次的救援請讓專業的來，保護自己也避免更多傷害，但你的勇氣遠勝於我，請容我向你致敬，一切醫療費用由縣府支付，請不用擔心」、「中捷有長髮哥、苗栗有林雅各，故事不同但都是英雄」、「因為你足夠好，所以當時機來到，全世界都會跳出來幫你」。

▲鍾東錦還特別以興華中學的學長身分，私人再包一個大紅包肯定小學弟的義舉。。（圖／記者楊永盛翻攝）

事件發生在29日凌晨4點43分，頭份市親民路一間住宅發生火警，林雅各當時在附近超商買早餐，見狀立刻請超商店員幫忙打119，靠近熱心靠近察看時，聽見屋內有敲打聲，隨即奮不顧身衝入火場救援，前2次因為濃煙干擾沒有找到，第3次進入發現賴姓老翁位置，但由於濃煙太嗆鼻只好再次退出火場。

林雅各沒有放棄，決定繼續救人，直到第6次進入火場，眼見情勢越來越危急，乾脆使用角力中「抬起對手的技巧」，將老翁背出火場脫險，然而過程中他吸入太多濃煙，導致意識開始模糊，最終在現場陷入昏迷，被趕到現場救援的警消火速送為恭醫院治療，所幸治療後沒有大礙，身體狀況恢復穩定。