懷孕5月遭丈夫推下懸崖…5年後她「再為人母」：謝謝寶貝回我身邊

▲王暖暖懷孕。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇孕婦王暖暖2019年6月與丈夫一起到泰國旅遊，沒想到竟被丈夫從34公尺高的懸崖推落，之後奇蹟生還。經歷3年官司訴訟，狠夫被判刑坐牢33年4個月。6月1日，王暖暖曬出祈福影片，宣布自己再次懷孕。她在影片中說，「我也沒有想到會再次擁有奇蹟，我只記得孩子走的那一天，我的心也空了一大塊。」

5年前，王暖暖在泰國被丈夫推下懸崖，雖保住了性命，但失去了肚中的孩子。經過5年的時間，她終於再次成為母親。

她說，「我也沒有想到會再次擁有奇蹟，我只記得孩子走的那一天，我的心也空了一大塊。我能理解那些失散孩子的父母，用盡一生四處尋找，而我也竭盡所能希望早點帶寶寶回來！時隔5年，1882個日夜，親愛的寶貝，謝謝你！再次回到我身邊，明年的兒童節，媽媽會牽起你稚嫩的小手，帶你看山海，聽鳥鳴，那一定會很幸福！也虔誠的祝願所有的寶貝，節日快樂！」

她在直播中表示，這個孩子是通過試管獲得的，目前已經有4個月以上的身孕。

▲王暖暖遭夫推下懸崖。（圖／翻攝自觀察者網）

作為電影《消失的她》的原型，5年前的2019年6月9日，王暖暖在泰國烏汶府帕登國家公園「跌落」34公尺懸崖。所幸，王暖暖跌落時周圍有多處樹幹和落葉，所以雖然全身多處受傷、骨折，但並沒有生命危險。

事發後，王暖暖表示，自己是被俞姓丈夫「親手推下懸崖」。隨後，俞男因涉嫌殺妻，被泰國警方逮捕。

2020年3月，該案一審在泰國宣判，法院認定俞男犯故意殺人罪，判處無期徒刑，附帶民事賠償520萬泰銖。俞男及律師當庭表示不服，當庭提出上訴。

2021年，該案二審結果公布，法官認為被告俞男不構成蓄意殺人罪，將俞男從無期徒刑改判為有期徒刑10年。二審結果公布後，王暖暖傷心欲絕，但她依然堅持上訴，「原以為這件事情可以畫上一個句號，開始新的生活，現在卻變成了周而復始，我要繼續和這個殺人惡魔鬥爭，真的很無助。」

▲事發地。（圖／翻攝自封面新聞）

經過漫長的等待，該案終於在2023年6月公布三審判決結果，俞男被判處有期徒刑33年零4個月。法院強調，三審判決為終審判決，判決的刑事部分為，泰國皇家法院修改二審法院判決，認定俞男為蓄意殺人未遂，判處死刑的2/3處罰，為終身監禁；因俞男在案件審理過程中提供了有利於查清事實的陳述，在一項基礎上予以減刑，最終量刑為有期徒刑33年零4個月。

2023年9月，王暖暖通過社交媒體表示，她已經在9月1日簽署了訴狀，向法院正式提起訴訟離婚。