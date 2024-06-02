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找不到摩鐵「長椅上直接開啪」　泰男女激情交疊全被拍

▲▼找不到摩鐵「長椅上直接開啪」　泰男女激情交疊全被拍。（圖／翻攝mgronline）

▲泰國一對男女在路邊長椅上做愛。（圖／翻攝mgronline）

記者吳美依／綜合報導

泰國孔敬府（Khon Kaen）上演活春宮，一對男女在木頭長椅上公然做愛，激情過程被民眾拍下，在社群媒體瘋傳。2人被捕到案後宣稱，因為他們屢遭旅館拒絕入住，「別無選擇」之下，才會在路邊速戰速決。

Thaiger報導，這起事件發生在5月28日晚間9時左右，可見男女幾乎全裸，也沒有絲毫遮掩，直接在火車站附近的長椅上發生性行為。民眾與網友憤怒要求當局嚴懲，並且實施更嚴格措施，避免類似事件重演。

警方經過一番調查後，分別於5月30日與31日逮捕了當事男女。據悉，他們都是無家可歸的街友，平時就生活在事發地點附近的街頭。

男街友努安迪（Jumphon Nuandee）在偵訊時坦承，那天打工賺了200泰銖（約新台幣177元），遂將這筆錢用來買春。他強調，不是故意在公共場所做愛，而是因為被多間旅館拒絕入住，只好在路邊解決。40歲女性怡特（Eat）落網後，供詞也符合男子描述。

如今，2人都被指控觸犯泰國刑法第388條，不得在公共場所從事猥褻行為或暴露身體的罪行，最高可處5000泰銖（約新台幣4418元）罰款，但具體受罰金額尚不清楚。

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