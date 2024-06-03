　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

27歲千金「傳收80億聘金」出嫁…帥尪家世曝！何猷君夫婦現身婚宴

▲▼特步公主和七匹狼公子大婚。（圖／翻攝自影片）

▲「特步」的小公主丁佳敏6月1日曬出婚紗影片。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸體育用品企業「特步」的小公主丁佳敏6月1日曬出婚紗影片，當日她與大陸男裝品牌「七匹狼」創始人周少雄的兒子周力源舉行婚禮。據悉，婚禮在廈門國際會議中心酒店「廈門廳」舉辦，澳門賭王家族的何猷君、奚夢瑤夫婦、何超欣也出席。

據《羊城晚報》報導，當天晚上，特步集團「小公主」丁佳敏在小紅書平台曬出了一段影片，身著婚紗、頭戴皇冠的她站在婚宴台上，一旁的新郎正是七匹狼二公子周力源。該影片引起網友廣泛關注和熱議，除了兩人「郎才女貌」外，還因為這是一場典型的「豪門聯姻」。

在丁佳敏曬出的影片下方，網友們紛紛留言「新婚快樂，百年好合」、「愛情小說照進了現實」。還有細心的網友留意到，兩人的婚禮在廈門國際會議中心酒店「廈門廳」舉辦，這個場地能容納135桌酒席，每桌最低價格是5999元（人民幣，下同），最高價格為9999元，可謂符合「豪門」格調。

賭王兒子何猷君也帶著妻子奚夢瑤、妹妹何超欣飛到廈門，參加這場世紀婚禮。

▲▼特步公主和七匹狼公子大婚。（圖／翻攝自影片）

▲澳門賭王家族的何猷君、奚夢瑤夫婦、何超欣也出席。（圖／翻攝自影片）

公開資料顯示，丁佳敏出生於1997年，為特步創始人丁水波的二女兒，目前是特步2021年新開拓的女子品類「半糖系列」主理人。

周力源出生於1996年，為七匹狼創始人周少雄的二兒子，現在福建七匹狼實業股份有限公司擔任總經理助理，主要負責七匹狼投資的法國輕奢品牌KarlLagerfeld的運營管理，以及品牌整體戰略的制定及執行。

2022年9月，2人就曾高調訂婚，當時網傳男方送出聘金高達18億人民幣（約新台幣80億元）。丁佳敏也公開兩人相識過程，「我們是青梅竹馬。」

▲丁佳敏和周力源都相貌出眾。（圖／翻攝自微博）

▲丁佳敏和周力源都相貌出眾。（圖／翻攝自微博）

2023年度，七匹狼實現營業收入34.5億元，比去年同期增長6.7%。相比之下，特步版圖規模更大，去年實現營業總收入143.5億元，比去年同期增長10.9%。

值得注意的是，2021年，特步曾制定「55」戰略規劃，營收目標直指240億元，即特步主品牌在2025年的收入目標達到200億元；新品牌在2025年收入目標合共達到40億元。

但在今年召開的業績發布會上，特步方面卻宣布擱置「5年計劃」，並預計今年銷售額將增長至少10%，利潤增長預期將超過銷售增長。特步方面還表示，公司首要任務是保持現金流穩定。與此同時，在最新發布的《胡潤百富榜》上，丁水波的身家也從95億元縮水至73億元，排名下降198位。

▲▼特步公主和七匹狼公子大婚。（圖／翻攝自影片）

▲丁佳敏和父親。（圖／翻攝自影片）

值得一提的是，在此次家族子女聯姻之前，作為鞋服行業的同行，特步和七匹狼就有一些業務上的合作，雙方在投資領域早有「聯姻」，曾共同出資設立投資基金。

企查查數據顯示，成立於2015年的兩岸青年（廈門）股權投資基金管理有限公司，股東行列就有福建七匹狼實業股份有限公司與晉江萬灃投資有限公司，而晉江萬灃公司實控人即為特步副總裁丁明忠。此外，雙方還共同對外投資了兩岸青年（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）等公司。

▲▼特步公主和七匹狼公子大婚。（圖／翻攝自影片）

此外，安踏、特步、361°、七匹狼、八馬等大陸知名企業都來自福建泉州，這些企業一直有著聯姻的傳統。經梳理可知，八馬茶業和安踏、七匹狼、高力控股3家公司均是親家，安踏創始人丁世忠之女丁斯晴嫁給了八馬茶業公子王焜恒；八馬茶業大公主王佳琳的丈夫是七匹狼董事局主席周永偉之子周士淵（周力源堂兄弟）；小公主王佳佳則嫁給了高力控股董事高力。此外，丁水波長女丁利智（丁佳敏姐姐）同樣是家族聯姻，嫁給了九牧集團創始人林孝發的兒子林曉偉。

ET快訊
驚悚畫面曝！騎士遭砂石車撞輾斷腿滿地血
獨／謝震廷「被控惡鄰」行徑曝光！　住戶：報警都沒輒
「密陽44人性侵案」主謀竟非法營業4年！　網怒：又犯罪
快訊／流浪狗突竄出遭撞死！28歲女騎士重創送醫
國中女遭霸凌墜樓重傷昏迷　校方求捐款助難關
快訊／蘇花公路崇德隧道大坍方！雙向交通阻斷
余祥銓也惹過「大麻煩」！曾給孫安佐「1中肯建議」
基隆潮境公園坍方「10層樓高」！最快6／11搶通

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子穿「7cm厚底洞洞鞋」！　下樓沒踩穩…崴腳粉碎性骨折

27歲千金「傳收80億聘金」出嫁…帥尪家世曝！何猷君夫婦現身婚宴

陸網紅尿灑靖國神社　陸外交部：提醒在外公民理性表達訴求

陸Coser模仿Kobe墜機身亡　網超怒開罵：一點也不好笑！

陸副所長與歹徒搏鬥身中15刀亡　制服染成深紅...英勇對峙身影曝

玩攀岩「安全繩突然斷了」！7歲男童當場高墜砸地　驚悚畫面曝

香港第一季經濟增長2.7%　財長：下半年應會進一步

貓熊外交！　大邱市長向中駐韓大使提出：望贈一對大貓熊

懷孕5月遭丈夫推下懸崖…5年後她「再為人母」：謝謝寶貝回我身邊

繩索渡溪突斷裂！浙江2遊客遭大水沖走　失聯已超過18小時

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

王心凌「才藝表演」NG喊：彩排啦！　自備小道具...誇「蠻有綜藝感」XD

媽規定只能講台語玩桌遊　聽女兒「中文改腔調」笑翻

女子穿「7cm厚底洞洞鞋」！　下樓沒踩穩…崴腳粉碎性骨折

27歲千金「傳收80億聘金」出嫁…帥尪家世曝！何猷君夫婦現身婚宴

陸網紅尿灑靖國神社　陸外交部：提醒在外公民理性表達訴求

陸Coser模仿Kobe墜機身亡　網超怒開罵：一點也不好笑！

陸副所長與歹徒搏鬥身中15刀亡　制服染成深紅...英勇對峙身影曝

玩攀岩「安全繩突然斷了」！7歲男童當場高墜砸地　驚悚畫面曝

香港第一季經濟增長2.7%　財長：下半年應會進一步

貓熊外交！　大邱市長向中駐韓大使提出：望贈一對大貓熊

懷孕5月遭丈夫推下懸崖…5年後她「再為人母」：謝謝寶貝回我身邊

繩索渡溪突斷裂！浙江2遊客遭大水沖走　失聯已超過18小時

0403強震重創花蓮擬免徵汽燃費　最快下個月上路

婦自覺「5大不適症狀」　竟已「腸癌三期」侵犯膀胱還轉移淋巴

6月購車／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金都拼了

歐陽娜娜曬超紅新髮色！　打破爸爸歐陽龍禁令「穿7洞」近況曝光

婁峻碩被國中妹「誤認成黃偉晉」！　還原過程他笑哭：煩不煩

獨／謝震廷「被控惡鄰」行徑曝光！　住戶崩潰：報警、找管委都沒輒

南港2飯店住房優惠！漢來送兒童禮包　六福萬怡含華莎VIP演唱會票

越捷獲最佳低成本航空等兩大獎　6月中飛台中、高雄-富國島

一天刷幾次牙最好？牙醫曝「這數字」：最重要時機沒刷恐蛀光

北農限定端午粽熱銷　吃貨狂掃上看15萬顆

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

大陸熱門新聞

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

媽吐槽兒眼睛小　網驚：趕快看醫生

31歲女當街遭刺殺亡！兇手戴墨鏡揚長而去

帶愛犬去海底撈…吃完一看牠遭活活悶死

懷孕5月遭丈夫推下懸崖…5年後她再為人母

陸Coser模仿Kobe墜機身亡　網超怒開罵

陸網紅尿灑靖國神社　陸：提醒理性表達

27歲千金傳收80億聘金出嫁…帥尪家世曝！

65歲女一年內確診「三種癌症」

華為常務董事：能解決7nm就非常好了

陸1508萬人做直播　98%恐難以溫飽

陸高考「禁娛令」　網咖斷網、KTV也禁營業

陸「嫦娥六號」著陸　將在月球背面採樣

陸防長：誰敢把台灣分裂出去　必粉身碎骨

更多熱門

相關新聞

最美手機千金譚以欣穿魚尾白紗

最美手機千金譚以欣穿魚尾白紗

GPLUS手機千金「Olivia」譚以欣擁有出眾外型，日前和學學文創創辦人徐莉玲的公子Eric在台北萬豪酒店完婚，這場豪門聯姻受到外界關注，而譚以欣的婚紗細節也曝光，她穿上林莉與LinLi Boutique團隊量身打造的婚紗，流露滿滿幸福令人稱羨。

豪門之後有什麼？

豪門之後有什麼？

獨／名人愛用婚顧公司闖禍　攝影師1舉動遭求償113萬

獨／名人愛用婚顧公司闖禍　攝影師1舉動遭求償113萬

豪門夫「騙走娘家房子」！女星潰堤

豪門夫「騙走娘家房子」！女星潰堤

豪門夫妻控保母虐兒　北檢重啟調查

豪門夫妻控保母虐兒　北檢重啟調查

關鍵字：

特步小公主丁佳敏豪門周力源七匹狼

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

即／基隆潮境公園入口土石崩落！

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋主心態：沒要降價

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

被老婆趕出來？非洲獅站門外淋雨

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

潮境公園山崩最新現場曝！旅客第一視角驚逃

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面