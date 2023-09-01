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社會 社會焦點 保障人權

保母上班14天被炒！反控被童丟鉛筆　豪門夫妻再議成功全案重查

▲▼家暴,暴力,虐待,兒童。（示意圖／Pixabay）

▲豪門夫妻指控保母涉嫌對孩子施暴，事後還造謠誹謗。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

某科技大廠創辦人的長子夫妻，去年控告李姓保母，涉嫌拉扯他們6歲的孩子雙手，造成孩子身心受創，李姓保母遭辭退後，反而提告遭孩子拿鉛筆砸傷，台北地檢署日前調查後以罪嫌不足等理由，將保母處分不起訴，豪門夫妻不滿提請再議，日前經高檢署發回續查，豪門夫妻1日透過管道表示欣慰，也希望不要再有小孩與家長受害。

豪門夫妻原先提告指控，李姓保母在2022年8月間，不顧他們的6歲孩子反對，強行擦拭已寫好的作業，要求重新訂正，孩子用手邊之物或鉛筆試圖，干擾李姓保母擦拭並表達不滿，卻遭李姓保母強力拉扯孩童雙手手腕、手臂，事發後，豪門夫妻認為任職僅14天的李姓保母不適任，將她辭退並支付8萬元。

而李姓保母事後向法院提告，並投訴媒體反稱，她遭孩子用鉛筆、書本砸傷，向孩子求償精神撫慰金，還要求豪門夫妻支付更多的資遣費，豪門夫妻因此蒐集監視器畫面、驗傷單等證據後，對李姓保母提出傷害、強制、誹謗等刑事告訴。

但檢察官首次調查時，認為相關事證不足，將保母處分不起訴，豪門夫妻不滿李姓保母對他們孩子的負面言語、情緒、行為等，實為不當的兒童照顧方式，向高檢署提起再議成功，全案現正發回台北地檢署重新調查。

豪門夫妻表示，當初李姓保母不但私下對小孩強制、傷害，又向媒體散布不實訊息，甚至揭露幼童個資，讓6歲兒童從小就要背負扭曲事實的指控，身心受到難以抹滅的傷害。溫家面對這樣的惡行，決定不再姑息忍讓，為避免未來還有小孩與家長受害，才挺身向違法保母提告。

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