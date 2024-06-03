保險業務「性愛行事曆」偷吃女同事89次　正宮怒告最終結果曝

▲保險業務員偷吃女同事，把過程、次數都記在行事曆上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

保險公司曾姓業務員偷吃黃姓女同事後，將嘿咻次數、旅館名稱、約會時間等過程共89次，詳細記錄在行事曆留作紀念，正宮發現後大怒求償200萬元，一審地院判決曾、黃兩人應賠償20萬元，全案上訴後，高等法院高雄分院駁回上訴，維持2人賠償20萬元的判決。

曾妻提告指出，她和曾男及黃姓女子均為某保險公司員工。2019年至隔年間，她無意間發現其夫手機內有黃女留言訊息，如「早安，寶貝」、「每天都很想你」、「大廚，你今天煮什麼好料的阿？」等。

不久，她又發現曾男行事曆，內容竟詳細記載約會日期、汽車旅館和飯店名稱、做愛次數等留作紀念，2人至少做愛89次以上，導致她飽受精神煎熬，要求丈夫和黃女各賠償100萬元精神撫慰金。

法院審理時，黃女辯稱與曾男長期共事，開玩笑叫他「寶貝」，而「每天都很想你」訊息，是打字漏了「們」字，否認有曖昧關係﹔曾男也說，行事曆所載均為其妻捏造，他與黃女上摩鐵偷情等均非事實。

法官認為，黃女經常早上LINE傳送「早安，寶貝」，及曾妻斥責其夫「你很貪心，你要享受齊人之福，你兩個都要啊？等問題，曾男多次答覆稱「我也可以兩個都不要」等語，足證被告等交往逾越同事、朋友關係，因此判決曾男和黃女各賠償10萬元。

全案上訴後，高雄高分院認為原判決並無違誤，駁回上訴，維持兩人各賠償10萬元的判決，全案定讞。