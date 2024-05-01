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小三闖家狠巴正宮！泰高官慘遭調職　網驚揭：其實是小王

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲泰國某副省長的小三打了正宮一巴掌害他被調職，但令人驚訝的是，他的小三竟是一名「肌肉男」。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名副省長近日遭爆小三與正宮發生正面衝突，事後被當局調職。令人意想不到的是，這名官員竟未因此放棄和小三在一起，反而還搬去和小三同居，但更讓人震驚的是，這名小三的真實身份其實是一名「肌肉男」。

據泰媒Matichon報導，Facebook粉專「E-Sor」4月28日爆料，泰國某地的副省長最近家庭出現了紛爭，他的小三居然闖入正宮的家，並打了正宮一巴掌，讓正宮又羞又怒。

事件傳出後，這名官員當即就被政府調職，網上也流出一份經內政部次長素提蓬（Suthiphong Chulcharoen）簽署的調動命令，顯示副省長將自24日起，調到內政部長辦公室協助政務。

然而，政途的障礙並未對這段婚外戀產生阻礙。副省長在這起風波後，愈發堅定了他想要和小三在一起的心，還搬到小三家中居住，而這名小三後來更被人爆料其真實身份是一名「肌肉男」，震驚社會。

不過，「男小三」事後出面澄清，表示自己對副省長的愛只是「兒子對父親的愛」，「我在2015年失去了我的父親，副省長很仁慈地照顧了我，並收我為養子。我和他之所以親親，是出於穆斯林的習俗和傳統禮儀，這代表了我對副省長的尊重」。

「男小三」也否認自己和副省長的妻子曾發生衝突，「通姦不被伊斯蘭教所接受，但你們卻在網上這樣毀謗和攻擊我，我看了真的很難過，並將對那些散佈謠言的人提出告訴」。

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關鍵字：

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