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屏東萬巒好事會花生活動熱鬧開展　林育先代表柯文哲出席

▲六堆日萬巒好事會花生系列活動 。（圖／林育先提供）

▲六堆日萬巒好事會花生系列活動。（圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先代表黨主席柯文哲，與立委林國成參加由萬巒鄉公所主辦的113六堆日萬巒好事會花生系列活動，2日清晨就有大批鄉親聚集在花生活動現場，準備大顯身手採花生，場面相熱絡。

▲六堆日萬巒好事會花生系列活動 。（圖／林育先提供）

▲六堆日萬巒好事會花生系列活動 。（圖／林育先提供）

隨後進行豐富的農特產品市集及李文古歌劇團表演，萬巒鄉長林國順感謝大家熱情的參與，也特別介紹萬巒是屏東縣唯一擁有幸福巴士的平地鄉鎮，「幸福巴士服務是鄉公所為大家提供的貼心服務，可以載送大家前往屏東、潮州及東港等地。無論是就醫、就學、購物、洽公，還是探親訪友，都歡迎鄉親們預約搭乘，希望大家踴躍利用。」

他說，期盼鄉親們別客氣，快來預約幸福巴士，享受便捷的出行服務。讓大家感受到住萬巒-好幸福 「尋找快樂，這次好事會花生系列活動，特別感謝林國成立委及蘇清泉立委幫忙爭取活動經費，並感謝中央客委會的經費支持，讓活動圓滿順利。

林育先主委致詞表示，萬巒鄉長林國順是非常認真的鄉長，日日夜夜都在為萬巒鄉打拚，無論是建設還是活動，都希望可以讓萬巒更加的進步與繁榮，所以當接到林鄉長的請託，便立即透過民眾黨立委林國成也是優秀的屏東子弟，近期除了爭取到好事會花生活動經費外，大家關心萬巒自來水的部分，也傳來好消息，希望不分黨派為自來水普及率努力，讓鄉親都能有優質的自來水使用。提醒鄉親未來如果有需要服務的地方，也請不要客氣，台灣民眾黨會與鄉親站在一起，一起讓台灣更好！

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