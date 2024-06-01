新北打火英雄齊聚八里龜馬山　望海祈福求平安...1300警義消參加

▲▼ 新北消防局長李清安率隊登山祈福求平安 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市政府消防局今1日上午在八里區龜馬山紫皇天乙真慶宮舉辦「113年上半年度消防、義消人員登山健行祈福活動」活動約有1300人次參與，並邀請新北市消防之友會、新北市消防協會、新北市消防及義消人員退休協會共襄盛舉，以促進在地夥伴的情誼交流。

活動健行路線以真慶宮後方的健行步道為主，除維持消防、義消體能與團隊士氣外，也結合動態休閒和優美的自然環境，不僅有益身心健康，更促進不同大隊之間消防弟兄姊妹之情誼交流，許多義消及眷屬們皆表示，這項活動是消防局長久以來的優良傳統，不僅有機會帶家人出外親近大自然，也藉此讓眷屬了解消防工作與彼此的同事，兼顧家庭與工作。

新北市政府消防局局長李清安率各級消防幹部、義消總隊以及在地仕紳共同祈福，並表示今天藉這個機會特別感謝平時辛苦的消防同仁、義消夥伴及眷屬們，對市府各項政策的支持與消防工作的投入，一起守護民眾的生命財產安全，讓新北市成為一個安居樂業的城市。

龜馬山紫皇天乙真慶宮主任委員周陳素表示，真慶宮起初設址在三重仁愛街，後來接獲主神玄天上帝垂示，購置現有廟地興建，參考中國北系建築武當山紫霄宮之設計規劃。龜馬山真慶宮多次捐助火警住宅警報器予消防局，十分重視地方鄉里的公共安全。